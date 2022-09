Stufenweise Einführung CDU-Parteitag beschließt Frauenquote Stand: 09.09.2022 21:16 Uhr

Seit Jahrzehnten hat die Partei darüber gestritten - am Abend nun haben die Christdemokraten auf ihrem Parteitag eine Frauenquote bei der Vergabe von Parteiämtern beschlossen. Die Regelung soll bis 2029 befristet sein.

Die CDU hat sich für die Einführung einer abgestuften Frauenquote in der Partei entschieden. Der Parteitag votierte am Abend in Hannover mit 559 Stimmen gegen 409 Stimmen für den Kompromissvorschlag des Bundesvorstands. Ab kommendem Jahr müssen damit bei Vorständen ab der Kreisebene ein Drittel der Posten mit Frauen besetzt werden, ab 2024 sind es 40 Prozent und ab Mitte 2025 dann 50 Prozent.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich zuvor eindringlich gegen einen Vorschlag ausgesprochen, die Abstimmung zu verschieben. Der Kreisverband Vechta hatte gefordert, zunächst eine Mitgliederbefragung abzuhalten und dann später auf einem anderen Parteitag zu entscheiden. Der Antrag wurde per Handzeichen mit großer Mehrheit abgelehnt.

CDU unterdurchschnittlich weiblich

Das Thema Frauenquote werde nun schon seit Jahren diskutiert, sagte Merz vor den Delegierten. Wenn die Partei den Beschluss verschiebe, dauere es voraussichtlich nochmals zwei Jahre bis zu einer Entscheidung. Er sprach sich dafür aus zu entscheiden, "ob wir heute Ja sagen oder Nein sagen zu den Vorschlägen".

Die CDU hat sowohl unter den Mitgliedern als auch in Parlamenten einen unterdurchschnittlichen Frauenanteil - im Bundestag sind es 23,5 Prozent. Die nun beschlossene Regel soll zu Jahresende 2029 auslaufen. Merz hatte vehement für die Annahme des Vorschlags des Bundesvorstands geworben. 37,4 Prozent der Delegierten des Parteitages in Hannover sind Frauen.