Die CDU-Spitze berät heute über ihren Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Medienberichten zufolge will die amtierende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer wegen der Corona-Pandemie eine Verschiebung vorschlagen.

Heute will die CDU-Spitze vor dem Hintergrund drastisch steigender Corona-Infektionszahlen darüber entscheiden, ob, wie und wann ein neuer Parteichef gewählt werden kann. Der für den 4. Dezember geplante Präsenzparteitag der CDU mit 1001 Delegierten zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden in Stuttgart ist nach übereinstimmenden Medienberichten dabei vom Tisch.

Laut einem Bericht der "Welt“ will die aktuelle Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer infolge steigender Coronavirus-Fälle den CDU-Führungsgremien eine Verschiebung vorschlagen. Falls eine weiterhin kritische Infektionslage einen Präsenzparteitag auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht zulasse, würde ein Online-Parteitag stattfinden, berichtet die Zeitungit Verweis auf Parteikreise. Die Wahl eines neuen Parteivorstandes und eines neuen Bundesvorstandes würde in diesem Fall anschließend per Briefwahl erfolgen.

CDU-Politiker uneinig

CDU-Vize Armin Laschet hatte zuvor bei einem fünfstündigen Krisengespräch der CDU-Spitze auf eine Verschiebung des für den 4. Dezember geplanten Bundesparteitages in Stuttgart gedrängt. Die Partei habe mehrere Optionen, darunter eine Verschiebung oder aber ein rein digitaler Parteitag, hieß es in der CDU.

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sowie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und CDU-Präsidiumsmitglied Mike Mohring sprachen sich für eine Verschiebung des Kongresses aus.

Der CDU-Vorsitzbewerber Friedrich Merz hatte sich am Sonntag gegen einen Aufschub des Parteitags ausgesprochen. "Diese Wahl muss stattfinden, auch wenn ein Parteitag an einem Ort mit 1001 Delegierten zur Zeit nicht möglich sein sollte", sagte Merz den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es gebe schließlich "keinen Staatsnotstand".

Kramp-Karrenbauer hatte im Februar ihren Rückzug angekündigt. Die Wahl ihres Nachfolgers war eigentlich für April geplant; wegen der Corona-Pandemie wurde der Termin auf den 4. Dezember verschoben. 1001 Delegierte sollen sich dann nach den bisherigen Planungen unter strengen Hygienevorschriften in Stuttgart versammeln.