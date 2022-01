Nach Nominierung durch AfD CDU fordert Otte zum Verlassen der Partei auf Stand: 25.01.2022 13:45 Uhr

Die AfD hat den CDU-Politiker Otte als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt nominiert - der hatte nicht widersprochen. Nun hat ihn die CDU aufgefordert, die Partei zu verlassen und stellte ihm ein Ultimatum.

Die CDU hat den Vorsitzenden der rechtskonservativen Werteunion, Max Otte, zum Parteiaustritt aufgefordert. Das teilte der noch amtierende Generalsekretär Ziemiak gemeinsam mit seinem Nachfolger Czaja auf einer Pressekonferenz mit.

Wer so etwas als Christdemokrat überhaupt erwäge, "der verletzt die Werte der CDU und hat in unserer Partei nichts verloren", sagte Ziemiak in Berlin. "Wir fordern auch ganz ausdrücklich Herrn Dr. Otte auf, die CDU zu verlassen." Die CDU-Spitze setzte Otte ein Ultimatum bis 17.30 Uhr, um zu erklären, ob er die Nominierung annehme. Um 18.00 Uhr werde der Bundesvorstand über das weitere Verfahren beraten, kündigte der künftige Generalsekretär Mario Czaja an.

AfD nominiert CDU-Politiker Otte

Die AfD hatte Otte als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt nominiert - der CDU-Politiker hatte nicht widersprochen. "Die Kandidatur als Bundespräsident angetragen zu bekommen, ist eine der größten Ehren, die einem widerfahren kann", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur dpa. "Das Amt bietet die Chance, zu heilen, zu versöhnen, zu ermahnen. Ich berate mich mit meiner Familie und denke intensiv darüber nach."Der Zeitung "Die Welt" sagte er, er habe sich bei der AfD "für die große Ehre" bedankt.

Die "Kandidatur wäre mit meiner CDU-Mitgliedschaft völlig vereinbar", so der Politiker weiter. Offenbar will er auch in der CDU um Unterstützung werben. "Ich freue mich, wenn meine eigene Partei sich dem Vorschlag anschließt." Bereits gestern hatte die Werteunion selbst dem neuen CDU-Chef Friedrich Merz vorgeschlagen, Otte aufzustellen.