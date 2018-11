Sechs Bewerber gibt es für die Merkel-Nachfolge. Die CDU muss jetzt einen innerparteilichen Wahlkampf organisieren. Der Plan: Die Kandidaten stellen sich auf Regionalkonferenzen vor - eine Art Speed Dating.

In der CDU-Spitze haben die Beratungen über das innerparteiliche Verfahren bis zur Wahl eines Nachfolgers von Parteichefin Angela Merkel begonnen. Am Nachmittag kamen zunächst die Vorsitzenden der CDU-Bundesvereinigungen in der Parteizentrale in Berlin zusammen. Auch das Präsidium sitzt zur Stunde zusammen, die engste Führungsspitze um Merkel. Später soll dann die zweitägige Klausur des CDU-Vorstands beginnen. Dabei steht auch die Vorbereitung auf dem Wahlparteitag Anfang Dezember in Hamburg auf dem Programm.

Die Partei ist "praktisch wachgeküsst"

Im Vordergrund steht aber natürlich das Prozedere für die Wahl der neuen Parteiführung. Sechs Kandidaten gibt es bislang, so viele wie nie bei der CDU. Jetzt muss innerparteiliche Demokratie organisiert werden. Eine Art Wahlkampf bis zum Parteitag. "Das ist ein Prozess, den die CDU lange nicht mehr erlebt hat und der der Bundespartei gut tut", sagte CDU-Vize Armin Laschet. Die Partei mache derzeit den Eindruck, "als sei sie praktisch wachgeküsst worden", ergänzte Vize Thomas Strobl. Es gehe sehr munter zu - dies sei eine große Chance.

Auch CDU-Vize Julia Klöckner unterstützt die Idee als "belebendes Element" für die CDU, ebenso Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther.

Vereinigungen wollen mitreden

Bislang haben drei prominente CDU-Politiker ihre Kandidatur angemeldet, denen ernsthafte Chancen eingeräumt werden, Merkel als Parteichefin zu beerben. Neben Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn ist dies Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Zudem wollen drei weitgehend unbekannte CDU-Mitglieder kandidieren.

Auch die verschiedenen Vereinigungen der Partei wollen die Kandidaten zu Vorstellungsrunden einladen. Bei den Vorstellungsrunden der drei aussichtsreichen Kandidaten wollen die Vorsitzenden der Parteivereinigungen demnach erfahren, "wie sie die Vereinigungen politisch, strukturell und organisatorisch einbinden und stärken wollen, um die Zukunft der Volkspartei CDU zu sichern". Das geht aus einer der dpa vorliegenden gemeinsamen Erklärung hervor. Die Partei hat sieben Vereinigungen. Sie wollen die besonderen Anliegen der von ihnen repräsentierten Gruppen in der Politik der CDU wahren. Das sind: die junge Generation, Frauen, Arbeitnehmer, Kommunalpolitik, Mittelstand, Wirtschaft, Vertriebene und Flüchtlinge sowie die ältere Generation.

Parteizentrale muss sich umorganisieren

Aufgrund ihrer Bewerbung um den CDU-Parteivorsitz will Kramp-Karrenbauer ihre Funktion als CDU-Generalsekretärin bis zum Parteitag im Dezember teilweise ruhen lassen. Daher muss sich die CDU-Zentrale sich umorganisieren. Nach dpa-Informationen aus Parteikreisen werden die Zuständigkeiten für die Social-Media-Kanäle etwa auf Facebook oder bei Twitter zwischen Kramp-Karrenbauer und der Partei klar getrennt. Gleiches gelte für weitere Auftritte im Internet. Zudem gibt die Generalsekretärin den Vorsitz der Antragskommission für den Parteitag Anfang Dezember ab.

Generalsekretärin und Kandidatin: Kramp-Karrenbauer

Zu den Änderungen gehört auch, dass zu den Pressekonferenzen nach den Gremiensitzungen der Partei künftig nicht mehr wie bisher üblich die Generalsekretärin kommt. Schon an diesem Montag wird daher Merkel über die Ergebnisse der Klausur informieren.

Als einzige der drei ernstzunehmenden Kandidaten hat sich Kramp-Karrenbauer bislang noch nicht zu ihrer Kandidatur geäußert. Erst nächste Woche will sie ins Rennen einsteigen. Ihre Konkurrenten - Politik-Rückkehrer Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn - haben beide bereits öffentliche Bewerbungsrunden hinter sich. Merz in Form einer Pressekonferenz, Spahn in mehreren Gastbeiträgen in Zeitungen sowie einem Werbefilmchen in den sozialen Netzwerken.

Vor allem Spahn sprach in seinen Bewerbungsreden Klartext und dürfte sich dabei vor allem an seine Unterstützer in konservativen und Merkel-kritischen CDU-Kreisen gewendet haben. Er maß der Migrations- und Flüchtlingspolitik einen zentralen Stellenwert zu, was verschiedene CDU-Schwergewichte zum Anlass genommen haben, vor einem Rechtsruck der Partei zu warnen.