Im Rennen um den CDU-Parteivorsitz hat NRW-Ministerpräsident Laschet seine Kandidatur angekündigt. Er will Gesundheitsminister Spahn zum Vize machen. Somit kommt es zu einer Kampfabstimmung mit Merz und Röttgen.

Bei der CDU kommt es zu einer Kampfkandidatur um den Parteivorsitz. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet erklärte, für die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer anzutreten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verzichtet zugunsten Laschets auf eine Kandidatur. Er soll dafür - falls Laschet Parteichef wird - Stellvertreter werden. Das teilten beide auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin mit.

"Wir müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen, und dafür will ich kandidieren", sagte Laschet. Er unterstrich, dass er als CDU-Vorsitzender auch den Anspruch hätte, Kanzlerkandidat der Union zu werden. Dies müsse dann aber von den Vorsitzenden von CDU und CSU entschieden werden.

Laschet kündigte an, er wolle sich als Parteichef für die Industrie stark machen. "Mein Pladoyer ist: Wir müssen Industrieland bleiben", betonte er. Deutschland steige gleichzeitig aus Atom- und Kohlestrom aus. "Wenn uns das nicht gelingt, wird keiner in der Welt folgen." Eine neue Dynamik in der Energiewende sei möglich.

In der Innenpolitik betonte er eine "Null Toleranz" gegenüber Straftätern. Zugleich müsse Deutschland aber ein "liberales, weltoffenes Land bleiben". Beides sei möglich.

Kristin Joachim, ARD Berlin, zur Kandidatensuche der CDU

tagesschau 09:00 Uhr, 25.02.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-666005~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Spahn: "Die CDU ist größer als jeder einzelne von uns"

Spahn erklärte, nicht für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. "Es kann nur einen Parteichef geben." Das bedeute auch, dass jemand zurückstehen müsse. "Die CDU ist größer als jeder einzelne von uns". Deshalb unterstütze er Laschet. "Wir müssen mehr denn je zusammenstehen."

Die CDU befinde sich "in der größten Krise unserer Geschichte" und müsse für einen "weltoffenen Patriotismus" stehen, sagte Spahn. Die Partei habe viel Vertrauen verspielt, es sei zu wenig über Inhalte gesprochen worden und zu viel über Personalfragen.

Auch Merz will kandidieren

Zuvor hatte nur der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Kandidatur bekannt gegeben. Im Laufe des Vormittags will aber auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz erklären, dass er antritt.

Laschet kritisierte indirekt seine Gegenkandidaten. "Ich bedaure, dass sich nicht alle Kandidaten diesem Teamgedanken anschließen konnten."

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag angekündigt, dass sich mögliche Kandidaten noch in dieser Woche erklären wollen. Gewählt wird die neue Parteispitze auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin.

Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen hatte als Erster seine Kandidatur angekündigt.

Große Teamlösung ist damit vom Tisch

Eine einvernehmliche "Teamlösung" um den Parteivorsitz mit vorherigen Absprachen scheint mit den Bewerbungen vom Tisch.

Nach Einschätzung von ARD-Hauptstadtkorrespondentin Kristin Joachim ergibt die Absprache zwischen Laschet und Spahn Sinn: "Es war durchaus ein cleverer Schachzug von Laschet, Spahn mit ins Team zu holen, weil er damit einen großen Teil der NRW-CDU hinter sich vereinen kann." Die Führungsfrage sei damit aber auch zu einem Richtungsstreit in der Partei geworden: "Spahn und Laschet stehen für eine CDU der Mitte, Merz für eine CDU, die einen deutlich konservativeren Weg geht."

Röttgen begrüßt Kampfkandidatur

Röttgen begrüßte die Entwicklung: "Mein Eindruck war, es soll irgendwie gesprochen werden hinter verschlossenen Türen - und auf einmal regeln sich alle Fragen", sagte der frühere Bundesumweltminister, der seine Kandidatur vor einer Woche als Erster angekündigt hatte, am Montagabend im ZDF. "Ich glaube, dass das dem Ernst der Lage nicht gerecht geworden wäre. Es wird ja jetzt auch anders sein."

Merz bekräftigte bei einem Auftritt in Mecklenburg-Vorpommern, er wolle "einen Beitrag leisten", die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern. Die Hamburger Wahl, bei der die CDU auf ein Rekordtief von 11,2 Prozent abgestürzt war, sei ein "Desaster" für die CDU, sagte er am Montagabend bei einer CDU-Veranstaltung in Ueckermünde. Die Analyse zeige, dass die Grünen wahrscheinlich der Hauptgegner der CDU bei den nächsten Bundestagswahlen seien. "Und da freu ich mich schon drauf."