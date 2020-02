CDU-Krise Eile auf der Baustelle

Noch-Chefin Kramp-Karrenbauer präsentiert einen neuen Zeitplan, aber keine Lösung aus der Krise. Die CDU steht vor einem offenen Machtkampf um die Spitze - schon diese Woche soll es losgehen.

Eine Analyse von Wenke Börnsen, tagesschau.de

Sie wolle den Prozess um ihre Nachfolge "von vorne steuern", sagte Annegret Kramp-Karrenbauer wenige Atemzüge nach ihrer Rückzugsankündigung am 10. Februar. Ob das nur ein frommer Wunsch war oder ob sie tatsächlich selbst daran glaubte - beides dann unter völliger Missachtung machtpolitischer Realitäten - lässt sich schwer beurteilen. Zwei Wochen und zwei Scherbenhaufen später, steht aber fest: Sie ist gescheitert. Auch mit diesem Plan. Die Noch-Vorsitzende wirkt wie eine Getriebene. Und die CDU ist eine Baustelle.

Schon in acht Wochen, am 25. April, will die CDU auf einem Sonderparteitag ihren neuen Vorsitzenden bestimmen - und das sei dann auch ein "Signal für die Kanzlerkandidatur", sagte Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus. Eigentlich wollte sie bis zum Sommer einen Kanzlerkandidaten benannt und dann im Dezember auf dem regulären Parteitag einen neuen Vorsitzenden gewählt haben. Das hieße ein monatelanges Führungsvakuum samt Kandidatenschaulaufen und schwelendem Richtungsstreit.

CDU-Parteivorsitz: Sonderparteitag in Berlin für Ende April geplant

Die CSU reagiert verschnupft

Die Entwicklungen in Thüringen, spätestens aber das Hamburg-Debakel haben vielen in der Partei aber offenbar gezeigt, dass die CDU keine Zeit mehr hat für Chaostage und Selbstbeschäftigung. Kramp-Karrenbauers Zeitplan - über den Haufen geworfen. Die Situation sei "augenscheinlich so belastend geworden, dass wir die Klärung früher herbeiführen müssen", sagte sie nun nach Beratungen in Vorstand und Präsidium.

Mit der CSU hat sie aber offenbar vorher nicht geredet: "Man sei sehr verwundert über das Vorgehen, das sei so nicht abgesprochen gewesen", hieß es aus München verschnupft. CSU-Chef Markus Söder hatte mehrfach darauf verwiesen, dass seine Partei bei der Unions-Kanzlerkandidatur mitsprechen wolle und werde. Der neue Parteichef müsse das mit der CSU klären, sagte Kramp-Karrenbauer dazu nur.

In dieser Woche soll es Bewerber geben

Und auch sonst sagte Kramp-Karrenbauer in vielen Sätzen wenig. Dabei hätte sie durchaus viel zu sagen gehabt: Bewerbernamen, Verfahren, Teamlösung und auch, wie der Weg aus der Krise in Thüringen aussieht - all so was. Doch sie blieb vage.

Noch in dieser Woche würden sich die prominenten Anwärter auf den CDU-Vorsitz erklären, ob sie für das Amt kandidieren wollen. Konkret nannte Kramp-Karrenbauer die bereits gehandelten Namen Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn. Bislang hat Norbert Röttgen als einziger prominenter CDU-Politiker seine Kandidatur erklärt. Anders als bei dem letzten Rennen um den Parteivorsitz werde es diesmal keine Regionalkonferenzen geben. Was es stattdessen geben soll, blieb schwurbelig. In Abstimmung mit den Kandidaten soll ein "geordnetes Verfahren" für den Weg bis zum Parteitag Ende April ausgearbeitet werden.

Wer kandidieren will, muss von mindestens einem Kreisverband unterstützt werden. Es ist allerdings möglich, dass ein neuer Kandidat noch während des Parteitags von einem Delegierten vorgeschlagen wird.

Kampfkandidatur statt Teamlösung

Die Teamlösung ist spätestens seit der Kandidatur Röttgens vom Tisch. Sie hatte auch nie wirklich Chancen, da alle gehandelten Kandidaten Nummer 1 werden wollen. Zumindest hörte man nichts Gegenteiliges. Mit Teamlösung à la CDU ist jedoch eine Art Spitzenformation gemeint, auf die sich die Kandidaten vorab geeinigt haben. So hätte die CDU Kampfkandidaturen vermeiden können. Röttgen hatte dies jedoch als "Hinterzimmermauschelei" abgelehnt.

Es läuft also wieder auf eine Kampfkandidatur hinaus. Die letzte hatte Kramp-Karrenbauer knapp gegen Merz gewonnen, doch die Spaltung der Partei in zwei Lager blieb. Wo Sieger sind, gibt es auch Verlierer. Kramp-Karrenbauer schaffte es nicht, die Merz-Anhänger einzubinden. Das mag auch daran gelegen haben, dass sich Merz trotz aller Appelle nicht einbinden lassen wollte - die Teamarbeit also verwehrte. Stattdessen stichelte er regelmäßig und wohldosiert von der Seitenlinie.

Diesmal soll es besser werden. Von den erklärten und potenziellen Bewerbern habe sie die Zusage, dass sie sich "selbst nach einer strittigen Entscheidung" auf dem Parteitag "erkennbar und sichtbar in die weitere Arbeit der CDU" einbringen, sagte Kramp-Karrenbauer. Teamlösung light, sozusagen.

Problem Merkel

Wer auch immer neuer CDU-Chef wird, ein Problem bleibt: Angela Merkel im Kanzleramt. Bis zur nächsten regulären Bundestagswahl sind es noch anderthalb Jahre. So lange müssen CDU-Vorsitzender und Kanzlerin nebeneinander existieren, agieren. Die Trennung beider Ämter - und sei es auch nur für eine Übergangsphase - hatte Kramp-Karrenbauer als einen Grund für ihren Rücktritt genannt. Von dem Gewählten erwarte sie dann auch die Bereitschaft zur "guten Zusammenarbeit" mit der Bundestagsfraktion und mit Kanzlerin Merkel, sagte Kramp-Karrenbauer dazu nur.

Die CDU hat also einen Zeitplan, aber noch keine Lösungen für die tiefe Krise der Partei. Ihr könnte ein offener Machtkampf der Kandidaten um den Parteivorsitz bevorstehen - ein Szenario, das sie eigentlich vermeiden wollte. Ebenfalls keine Lösung gibt es für die Krise in Thüringen.

"Schmutzkampage" der SPD

Sehr eindeutig und scharf wurde Kramp-Karrenbauer nur beim Thema AfD - und empörte sich über die SPD. Von einer "Schmutzkampagne" gegen ihre Partei sprach sie und griff namentlich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil scharf an. Er behaupte immer wieder, die Bundes-CDU habe ein Problem mit der Abgrenzung zur AfD. Dabei gebe es an der Position der Bundespartei überhaupt nichts zu deuten.

Klingbeil wies die Vorwürfe postwendend zurück. In Thüringen sei ein "Tabubruch" begangen worden, der sich nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt wiederholen könnte. "Insofern ist es richtig, dass wir darauf hinweisen, dass die CDU hier eine Tür aufgemacht hat, die sie dringend wieder schließen muss." Er glaube Frau Kramp-Karrenbauer, dass sie gewillt ist, diese Tür zuzumachen", sagte Klingbeil noch. Dies müsse aber in den Landesverbänden und der Partei gelebt werden. Diplomatischer kann man seine Zweifel an Kramp-Karrenbauers Autorität wohl kaum in Worte packen.