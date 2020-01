Die CDU-Spitze berät in Hamburg über ein neues Grundsatzprogramm. Parteichefin Kramp-Karrenbauer betonte, es gebe wichtigere Themen, als die Kanzlerkandidaten-Frage.

Die Bundes-CDU hat ihre Vorstandsklausur in Hamburg fortgesetzt. Am heutigen zweiten Tag steht das neue Grundsatzprogramm im Mittelpunkt. Die Partei hatte in den vergangenen Monaten an der Basis Vorschläge gesammelt - verabschiedet werden soll das Programm im Dezember auf einem Parteitag.

Das Grundsatzprogramm soll die Haltung der Christdemokraten mit Blick auf das angebrochene Jahrzehnt festlegen. In einem Thesenpapier heißt es, die Welt habe sich verändert, die Gesellschaft polarisiere sich und drifte auseinander. Als Volkspartei habe die CDU die Aufgabe, dem entgegenzuwirken: "Das neue Grundsatzprogramm muss den Kitt anrühren, der die auseinanderdriftenden Vorstellungen zusammenhält."

Kramp-Karrenbauer: K-Frage soll nicht interessieren

Spekulationen über die künftige personelle Aufstellung lehnte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Abend ab. Sie warnte zum Auftakt der Klausur vor Selbstbeschäftigung. Die Bürger hätte Fragen zu Krieg und Frieden, ihren Arbeitsplätzen und der Zukunft - nicht aber dazu, wer die Kanzlerkandidatur übernehme. Das interessiere vor allem Journalisten, sagte Kramp-Karrenbauer nach Angaben von Sitzungsteilnehmern.

Für Gesprächstoff dürfte aber auch der Vorstoß des Vorsitzenden der Schwesterpartei CSU gesorgt haben. Markus Söder hatte kürzlich eine Kabinettsumbildung gefordert, mit dem Ziel, die Regierungsmannschaft zu verjüngen.

Transatlantisches Verhältnis besser als sein Ruf

Das Treffen hatte am Freitagmit Beratungen zur Außen- und Sicherheitspolitik begonnen. Als Gast begrüßte die CDU-Spitze NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Ein Schwerpunkt war die Zukunft des Verhältnisses mit den USA. Stoltenberg widerspach dem Eindruck, dass das transatlantische Bündnis schwächer werde. Tatsächlich arbeiteten Nordamerika und Europa so intensiv zusammen wie seit langem nicht mehr. "Die USA verlassen Europa nicht etwa. Die USA verstärken ihre Präsenz in Europa", sagte er. Das betreffe sowohl Truppen als auch Manöver.

Streit über Thüringen

Ein weiteres Thema, das die Partei umtreibt, ist die schwierige Regierungsbildung in Thüringen. Landesparteichef Mike Mohring hatte einer Minderheitsregierung von Linkspartei, SPD und Grünen bei bestimmten, für Thüringen wichtigen Projekten Unterstützung im Landtag in Aussicht gestellt. Eine feste Zusammenarbeit mit Rot-Rot-Grün lehnt aber auch die Thüringer CDU ab. In der Aussprache zum politischen Bericht der CDU-Chefin spielte der Streit über das Vorgehen der Landes-CDU um Mohring nach Angaben von Teilnehmern aber keine Rolle.

Die Klausurtagung findet in Hamburg statt, weil dort Ende Februar die einzigen regulären Landtagswahlen in diesem Jahr stattfinden.