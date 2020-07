Heute tagt die Struktur- und Satzungskommission der CDU. Das klingt mäßig spannend, doch am Ende könnte quasi eine Art Revolution für die CDU stehen: eine verbindliche Frauenquote und mehr Rechte für Homosexuelle.

Die CDU-Spitze will die Partei umfassend modernisieren und plant dabei laut Medienberichten auch eine verbindliche Frauenquote. Bis zum Jahren 2023 sollen demnach 50 Prozent der Ämter und Mandate an Frauen vergeben werden.

"Wir wollen den Anteil weiblicher Amts- und Mandatsträger bis zur Parität steigern", heißt es laut Nachrichtenagentur dpa in einem Entwurf der Spitze der Struktur- und Satzungskommission der Partei, zu der unter anderem CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gehört. Das Gremium soll am Nachmittag zu abschließenden Beratungen in Berlin zusammenkommen.

"Sonderorganisation" für Leben und Schwule

Laut dpa und "Rheinscher Post" sehen die Pläne außerdem vor, die Gruppierung LSU - die Interessenvertretung für Lesben und Schwule in CDU und CSU - offiziell als "Sonderorganisation" der Partei anzuerkennen. "Wir wollen, dass die LSU als Organisation fester Bestandteil unserer Partei ist und an der politischen Willensbildung der CDU mitwirkt. Wir sind davon überzeugt, dass das ein wichtiger Schritt zu noch mehr gelebter Volkspartei ist", zitiert die "Rheinische Post" aus der Beschlussvorlage.

Bisher sind der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) und der Evangelische Arbeitskreis eine "Sonderorganisation" der CDU. Mit diesem Status verbunden ist unter anderem ein eigenes Antragsrecht auf dem Bundesparteitag.

Kommission kann nur Vorschlag machen

Unklar ist, ob es noch im Laufe des Tages eine Entscheidung geben wird - und ob die beiden Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden. In der Partei gibt es auch erhebliche Widerstände. Die Kommission kann zudem nur einen Vorschlag für den Parteitag Anfang Dezember in Stuttgart beschließen - über die notwendigen Satzungsänderungen müssen endgültig die Delegierten entscheiden.

Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, sie wolle der Kommission keine Vorgaben machen. Das Gremium solle unabhängig arbeiten können, hatte sie am Sonntag in der ARD gesagt. Kramp-Karrenbauer hatte aber eine Präferenz erkennen lassen und erklärt, sie sei für eine paritätische Listenbesetzung wie etwa bei der Landtagswahl in Sachsen im vergangenen Jahr.

Parteiinterne Diskussion seit Jahren

Die Situation der Frauen in der Partei sei nicht befriedigend, sagte Kramp-Karrenbauer. Die CDU habe zwar Frauen in höchste Ämter gebracht wie Kanzlerin Angela Merkel und sie selbst als Verteidigungsministerin. Es gebe aber zu wenige Frauen in Bundestag und Landtagen. Man wolle Frauen nun mit schärferen Vorgaben und auch verbindlicher in Funktionen und Mandate bekommen.

Über eine verbindliche Frauenquote diskutiert die Partei seit Jahren. Erst beim Parteitag im vergangenen Jahr hatte die Frauen-Union einen Antrag auf Einführung einer solchen Quote zurückgezogen, weil dafür keine Mehrheit unter den Delegierten absehbar war.