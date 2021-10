Neuaufstellung der CDU "Alles muss auf den Tisch" Stand: 11.10.2021 15:17 Uhr

Die CDU will sich nach nach ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl neu ausrichten. Das Parteipräsidium beschloss, dazu die Mitglieder stärker einzubinden. Zudem soll die komplette Parteispitze neu gewählt werden.

Die historische Wahlniederlage steckt der CDU in den Knochen - eine Neuausrichtung muss her. Man könne nach einem solchen Ergebnis nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nach einer Sitzung des Parteipräsidiums in Berlin. "Alles muss auf den Tisch." Die Bundestagswahl werde sehr intensiv aufgearbeitet. Dazu soll es in den kommenden viele Gespräche geben.

Auch die Kreis- und Landesverbände sowie die Vereinigungen der Partei sollen miteinbezogen werden. Am 30. Oktober sei ein Treffen mit den Kreisvorsitzenden geplant, sagte Ziemiak, und am 2. November solle dann der Bundesvorstand über das weitere Vorgehen beraten. Über einen Termin für einen Sonderparteitag werde dann ebenfalls entschieden. Bei diesem Parteitag soll auch die komplette Parteispitze neu gewählt werden.

Mitglieder sollen mitbestimmen

Das CDU-Präsidium sei sich einig darüber gewesen, dass es in Zukunft mehr Mitgliederbeteiligung geben müsse, sagte der Generalsekretär. Wie diese aussehen werde, solle bei den Gesprächen mit den Kreis- und Landesverbänden besprochen werden. Im Gespräch ist unter anderem eine Befragung der Mitglieder, um den Parteivorsitz zu bestimmen.

Außerdem werde man sich mit dem Wahlergebnis auseinandersetzen - sowohl mit dem Wahlkampf, der Kandidatensuche als auch mit möglicher mangelnder Unterstützung für die einzelnen Verbände aus Berlin. Dabei sollen auch parteiunabhängige Think Tanks eingebunden werden. Eine Ostkonferenz werde sich mit der Situation der Partei im Osten beschäftigen. Ende des Jahres wolle man konkrete Ergebnisse haben, die dann diskutiert werden können, sagte Ziemiak.

Laschet kündigt Rückzug an

Bei der Bundestagswahl Ende September hatte die Union mit 24,1 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Seitdem steht Kanzlerkandidat Armin Laschet massiv in der Kritik. Am Donnerstag hatte der Parteivorsitzende angekündigt, er wolle den nun notwendigen Erneuerungsprozess seiner Partei moderieren und den Gremien dafür einen Parteitag vorschlagen.

Laschet stellte dabei eigene Ambitionen bei einer personellen Neuaufstellung und auch für etwaige Verhandlungen mit Grünen und FDP über ein Jamaika-Bündnis zurück. Einen Termin für einen Rückzug von der Parteispitze nannte er aber nicht.