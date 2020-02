Wenn Minister sich zu Parteien äußern - wie weit dürfen sie gehen? Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob sich Innenminister Seehofer mit einer Aussage zur AfD zu weit aus dem Fenster gelehnt hat.

Von Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion

Es geht um ein Interview, das Bundesinnenminister Horst Seehofer 2018 der Nachrichtenagentur dpa gegeben hatte. In diesem Interview griff er die AfD scharf an. Er warf ihr vor, sich gegen den Staat zu stellen und bezeichnete sie als "staatszersetzend".

Das Interview wurde zeitweise auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums online gestellt. Damit habe Seehofer gegen seine Neutralitätspflicht als Minister verstoßen, "weil nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die staatliche Autorität in Anspruch genommen wird, wenn ein Minister die Internetseiten des Ministeriums benutzt", sagt der Prozessbevollmächtigte der AfD, Ulrich Vosgerau. "Das ist hier ziemlich eindeutig geschehen."

Verfassung sichert Parteien gleiche Chancen zu

Die AfD stützt sich bei ihrer Klage auf die verfassungsrechtliche Vorgabe, dass alle Parteien im politischen Wettbewerb die gleichen Chancen haben müssen. Schon früher hatte das Bundesverfassungsgericht dazu geurteilt, dass sich staatliche Organe deshalb grundsätzlich neutral verhalten müssen.

Soll heißen: Wenn Seehofer als Bundesminister agiert, darf er nicht einseitig zugunsten oder zulasten einer bestimmten Partei handeln. Eben weil er zu Neutralität verpflichtet ist. Tritt er als Parteipolitiker auf, etwa bei einer Wahlkampfveranstaltung, dann darf er den politischen Gegner angreifen.

Als Parteipolitiker auf einer Wahlkampfveranstaltung darf sich Seehofer anders äußern als in seiner Rolle als Bundesminister.

Seehofers Argument: Keiner will weichgespülte Aussagen

Hier, so Vosgerau, habe Seehofer eindeutig als Minister gehandelt: "Das Problem ist, dass der Bundesinnenminister der Minister aller Deutscher sein muss - sogar der NPD-Wähler und -Mitglieder. Da kann er nicht sagen, dasss die eine Partei staatszersetzend oder dergleichen ist."

Seehofer selbst kam nicht zur Verhandlung, dafür sein Staatssekretär Günter Krings. Er hält es für legitim, dass sich Seehofer so kritisch über die AfD geäußert hat. "Es gab einzelne Formulierungen, die zugespitzt waren. Aber ich glaube, das braucht der politische Diskurs, dass man zwar sachlich bleibt, aber auch zuspitzt", erläutert Krings. "Denn die Menschen wollen nicht dreimal weichgespülte Aussagen lesen, sondern klare Stellungnahmen. Und wenn man die politische Biografie von Seehofer kennt, der sich immer klar gegen radikale Kräfte abgegrenzt hat, dann wäre alles andere nicht authentisch gewesen."

Ex-Bildungsministerin kassierte eine Niederlage

Dass das Interview auf der Internetseite des Bundesinnenministeriums online gestellt wurde, sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, meint der Staatsekretär. Im Übrigen seien solche Veröffentlichungen für die Bürger wichtig, um zu wissen, für welche Politik Seehofer stehe. "Wenn man als interessierter Bürger die aktuellen Stellungnahmen von Seehofer nachlesen will - wo schaut man dann nach?", fragt Krings. Seehofer habe weder Bundes- noch Landtagsmandat mehr und auch keine eigene Homepage. "Also schaut man praktischerweise nach, was auf der Homepage des Bundesinnenministeriums steht."

Orientiert man sich an der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, muss Seehofer allerdings damit rechnen, dass er das Verfahren verlieren wird. Vor ein paar Jahren hatte die frühere Bundesbildungsministerin Johanna Wanka in einem Statement die AfD scharf kritisiert. Das Statement wurde auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht. 2018 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass sie damit gegen ihre Neutralitätspflicht als Ministerin verstoßen hat.