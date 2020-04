Neue Kampfjets Opposition erzürnt über F-18-Deal

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat den Bundestag über den geplanten Ankauf von 93 Eurofightern und 45 amerikanische F-18 informiert. Die Opposition wirft der Ministerin Verfassungsbruch vor - weil sie das Parlament übergangen habe.

Die Tornado-Flotte der Luftwaffe soll nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums mit dem Eurofighter sowie F-18-Kampflugzeugen des US-Herstellers Boeing ersetzt werden. Das Ministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer informierte nun die zuständigen Obleute im Bundestag über das milliardenschwere Vorhaben, wie die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa berichten.

Das Ministerium will demnach die Tornados mit bis zu 93 weiteren Eurofighter-Jets sowie 45 F-18-Kampflugzeugen ablösen. Das US-Modell soll dabei vor allem für die "nukleare Teilhabe" Deutschlands an US-Waffen beschafft werden. Das nukleare Abschreckungskonzept der NATO sieht vor, dass Verbündete im Kriegsfall Zugriff auf Atomwaffen der USA haben - also deutsche Jets US-Nuklearwaffen transportieren könnten. Für die Beschaffung der F-18 spreche außerdem die ausgereifte Technologie und die Möglichkeit der "elektronischen Kriegführung", um etwa feindliche Flugabwehr-Radarstellungen auszuschalten, heißt es in dem Schreiben.

Opposition schäumt

Vor allem gegen den F-18-Deal regt sich massiver Widerstand im Parlament. Teile des Koalitionspartners SPD - etwa Fraktionschef Rolf Mützenich - lehnen eine Beschaffung der F-18 ab. Vort allem ist aber die Opposition erzürnt. Die FDP-Wehrexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann warf der Ministerin "Verfassungsbruch" vor, weil sie den USA ohne Rücksprache mit dem Bundestag Interesse an dem Kampfjet-Geschäft signalisiert habe. Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen kritisierte ebenfalls "eigenmächtige Absprachen".

Der Grünen-Verteidigungspolitiker Tobias Lindner warf der Verteidigungsministerin vor, den USA bereits Kaufzusagen gemacht zu haben, ohne das Parlament zu befragen. "Das Verfahren der CDU-Chefin, per E-Mail in Washington den Kauf von Maschinen in Aussicht zu stellen, ist hochgradig irritierend", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung". In Deutschland habe das Parlament bei allen Rüstungskäufen über 25 Millionen Euro ein Mitspracherecht.

Der "Spiegel" hatte am Sonntag berichtet, die Ministerin habe in einer E-Mail an US-Verteidigungsminister Mark Esper förmlich angekündigt, dass Deutschland 45 F-18-Kampfjets des US-Herstellers Boeing kaufen wolle. Kramp-Karrenbauers Sprecher dementierte tags darauf allerdings eine solche Zusage. Die Ministerin habe ihrem US-Kollegen lediglich mitgeteilt, "dass sie beabsichtigt, eine Lösung vorzuschlagen, die sich zu einem Anteil von weniger als einem Drittel auf US-Produkte stützt".

Tornados veraltet

Die Bundeswehr will mit dem Kauf ihre veraltete Tornado-Flotte ersetzen. Aktuell verfügt die Luftwaffe über insgesamt 226 Kampfflugzeuge, darunter 141 Eurofighter vom europäischen Hersteller Airbus und 85 Tornado-Jets. Der Tornado wurde vor rund 40 Jahren eingeführt - der Betrieb droht deswegen bald zusätzliche Milliarden zu kosten, auch weil Ersatzteile zur Manufakturarbeit werden.