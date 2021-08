Deutsche in Afghanistan Rettungsflüge ab Montag in Kabul?

Einem Medienbericht zufolge sollen zu Beginn der Woche erste Bundeswehr-Militärtransporter in Kabul landen. Sie sollen Botschaftsmitarbeiter außer Landes fliegen. Auch für die afghanischen Ortskräfte könnte das die Rettung sein.

Zur Evakuierung des deutschen Botschaftspersonals in Kabul werden laut einem Zeitungsbericht am Montag Militärtransporter der deutschen Luftwaffe vom Typ A400M in die afghanische Hauptstadt fliegen. Diese Maschinen, die höchsten Schutz böten, sollten die Deutschen sicher außer Landes bringen, berichtet die "Bild am Sonntag". Voraussichtlich werde in der usbekischen Hauptstadt Taschkent eine Drehscheibe für Zwischenlandungen der A400M-Maschinen eingerichtet.

Von dort sollten die Passagiere mit Chartermaschinen nach Deutschland gebracht werden. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte der Zeitung, er räume der sicheren Ausreise des deutschen Botschaftspersonals aus Afghanistan höchste Priorität ein. "Oberstes Gebot ist jetzt die Sicherheit unseres Botschaftspersonals." Man werde nicht riskieren, "dass unsere Leute den Taliban in die Hände fallen. Wir sind für alle Szenarien vorbereitet."

Hilfe für Ortskräfte gefordert

Auch afghanische Ortskräfte könnten so schnell außer Landes gebracht werden. Innenminister Horst Seehofer hatte angekündigt, dass die Identitätsfeststellung und die Vergabe von Visa notfalls auch in Deutschland erfolgen könnte. "Wir sind für jedes Verfahren offen. Am Bundesinnenministerium scheitert keine Einreise von Ortskräften."

Hilfe für die afghanischen Mitarbeiter der Bundeswehr hatten zuvor mehrere Politiker gefordert - unter anderem auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet: "Diesen Leuten muss geholfen werden, sie müssen jetzt rausgeholt werden", sagte Laschet. Deutschland könne nicht länger zusehen, wie die Ortskräfte von den Taliban bedroht würden.

Fallschirmjäger sollen helfen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte zu, das Auswärtige Amt beim Ausfliegen des Botschaftspersonals und von Ortskräften zu unterstützen. Im Gespräch sei, bei der Aktion vor allem Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte einzusetzen - eine Einheit, die genau für solche Krisen und Notfall-Aufgaben bereit steht.

Für den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr ist ein Mandat des Bundestags nötig. Dieses wird derzeit vorbereitet. Möglicherweise muss es aber nachträglich erteilt werden, da der Bundestag erst am 25. August zu einer Sondersitzung zusammenkommt und es dann zu spät für Hilfe sein könnte.

Derzeit stehen die radikal-islamischen Taliban nur noch wenige Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt. In den vergangenen Tagen haben sie große Teile des Landes erobert - aus vielen Städten zog sich die afghanische Armee offenbar kampflos zurück.