Gedenkakt zum Afghanistan-Einsatz Steinmeier würdigt Leistung der Bundeswehr Stand: 13.10.2021 15:25 Uhr

Fast 20 Jahre lang waren deutsche Soldaten in Afghanistan im Einsatz. In Berlin wird ihr Einsatz heute mit einem siebenstündigen Programm gewürdigt. Bundespräsident Steinmeier zog in seiner Rede eine durchwachsene Bilanz.

Auf dem Paradeplatz des Verteidigungsministeriums hat der zentrale Abschlussappell zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan begonnen, zu dem auch Kanzlerin Angela Merkel erwartet wurde.

59 Soldaten verloren ihr Leben im Einsatz

Vor dem Appell nahmen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und weitere staatliche Repräsentanten an einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums teil.

"In stillem Gedenken: Der Einsatz in Afghanistan hat die Bundeswehr geprägt. 59 Kameraden verloren ihr Leben", erklärte das Verteidigungsministerium dazu.

Der Bundespräsident sprach mit Hinterbliebenen und Einsatzversehrten.

Mit dabei sind ausgewählte Soldatinnen und Soldaten aller Kontingente, stellvertretend für die rund 160.000 Männer und Frauen, die in den rund 20 Jahren in Afghanistan Dienst getan haben.

Steinmeier zieht durchwachsene Bilanz

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zog in seiner Rede eine durchwachsene Bilanz des jahrzehntelangen Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr gezogen. "Zwanzig Jahre nach dem 11. September und zwei Monate nach dem Fall von Kabul stellen viele Menschen, die in Afghanistan gedient und gelitten haben, Fragen. Fragen nach dem Sinn dieses Einsatzes", sagte Steinmeier.

Es sei ursprünglich richtig gewesen sei, 2001 den NATO-Bündnisfall auszurufen und nach Afghanistan zu gehen. "Wir haben unser militärisches Ziel erreicht, diejenigen zu besiegen, die vor zwanzig Jahren aus Afghanistan heraus furchtbaren Terror über unsere Verbündeten gebracht haben", sagte der Bundespräsident laut Redetext.

"Aber unser weiter gestecktes Ziel, in Afghanistan stabile staatliche Strukturen aufzubauen, haben wir nicht erreicht", sagte Steinmeier weiter.

Ausdrücklich würdigte Steinmeier die Leistungen der insgesamt mehr als 150.000 in Afghanistan eingesetzten Soldatinnen und Soldaten - und die von ihnen gebrachten Opfer. Besonders gedachte er der 59 deutschen Soldaten, die in Afghanistan getötet wurde. "Sie haben den höchsten Preis gezahlt, den ein Soldat im Auftrag seines Landes zahlen kann", sagte der Bundespräsident. "Wir stehen tief in ihrer Schuld."

Am Abend soll der Einsatz auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude mit einem Großen Zapfenstreich gewürdigt werden.