Bundeswehrskandal Gewalt in der Staufer-Kaserne

In einer Kaserne für Elitesoldaten in Pfullendorf sind Gewaltrituale und sexuelle Erniedrigungen aufgedeckt worden. Das Heer bestätigte einen Bericht des "Spiegel". Wegen der Praktiken in der Sanitäter-Ausbildung wurden bereits Soldaten suspendiert.

Wegen zweifelhafter Rituale in einer baden-württembergischen Bundeswehr-Kaserne sind innerhalb der Bundeswehr Ermittlungen eingeleitet worden. "Spiegel online" berichtete, dass es in der Kaserne in Pfullendorf unter anderem "sexuell-sadistische Praktiken" sowie Gewaltrituale gegeben habe.

"Häufung ernstzunehmender Vorfälle"

In einer Stellungnahme des Heers ist von "einer Häufung ernstzunehmender Vorfälle" zu lesen. "Anteile der sanitätsdienstlichen 'Combat First Responder'-Ausbildung im Ausbildungszentrum Spezielle Operationen in Pfullendorf waren hinsichtlich des Gebotes zur Achtung der Würde des Menschen, der sexuellen Selbstbestimmung und des Schamgefühls unangemessen."

Das Heer bestätigte in der Mitteilung die Misshandlung von Soldaten. Eine Sprecherin des Ausbildungskommandos sagte der Deutschen Presse-Agentur, geprüft würden unter anderem so genannte Aufnahmerituale unter dortigen Mannschaftsdienstsoldaten. Wegen einiger Vorfälle liefen Ermittlungen. Auch die Staatsanwaltschaft Hechingen sei eingeschaltet. Im vergangenen halben Jahr seien verschiedene Vorfälle bekannt geworden.

Ein Sprecher des Verteidgungsministeriums bestätigte personelle Konsequenzen: Für sieben Personen sei die Entlassung und für sieben weitere Personen die Versetzung beantragt.

Veröffentlichung kurz vor Workshop zum Thema

Der Zeitpunkt, zu dem die Vorfälle durch "Spiegel Online" nun öffentlich wurden, erscheint nicht zufällig: Demnächst findet in der Bundeswehr ein Workshop zum Thema "Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr" statt. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte dafür Kritik einstecken müssen.

Es sei "kein randständiges Thema", sondern beschäftige Tausende Angehörige der Streitkräfte, hatte sie das Vorhaben in einer Rede verteidigt. "Ich finde deshalb, dass unsere Soldatinnen und Soldaten und die Zivilbeschäftigten, egal woher sie kommen, egal, wen sie lieben, egal, an was oder wen sie glauben, nicht dem Spott dafür ausgesetzt werden dürfen, sondern unseren Respekt und unsere Anerkennung verdienen", so von der Leyen.

