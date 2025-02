Bundestagswahl 2025

In eigener Sache "tagesschau together" auf Twitch Scholz und Merz stellen sich Community-Fragen Stand: 09.02.2025 11:30 Uhr

Wofür stehen die Parteien und ihre Kandidaten? Nach dem heutigen TV-Duell beantworten Olaf Scholz und Friedrich Merz in einer virtuellen Watch Party bei "tagesschau together" auf Twitch Fragen der Community.

Mit einer virtuellen Watch Party auf dem ARD-Twitch-Kanal des neuen Nachrichtenformats "tagesschau together" begleitet die tagesschau das heutige TV-Duell von ARD und ZDF mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Herausforderer Friedrich Merz (CDU), das um 20.15 Uhr beginnt.

Die Hosts Felix Edeha und Hanin Kleemann geben einen Einblick hinter die Kulissen, ordnen die Positionen der Kandidaten ein und beantworten Fragen aus der Community. Mit dabei sind die Creator "HandOfBlood" und "hedgefonds.henning" sowie die Journalistin Eva Schulz. Die gemeinsame virtuelle Watch Party startet um 19 Uhr.

Scholz und Merz beantworten Fragen der Community

Als Höhepunkt des Streams sind dort die Kandidaten Olaf Scholz und Friedrich Merz live zu Gast. Sie stellen sich im Anschluss an das TV-Duell den Fragen der Hosts und Creator – vor allem aber den Fragen der Userinnen und User. Per Chat kann die Community ihre Fragen stellen, die an den Kandidaten weitergegeben werden.

Innerhalb der Watch Party schalten die Hosts von "tagesschau together" auch direkt live nach Berlin. Dort ordnet der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, das TV-Duell inhaltlich ein. Welche Themen werden besprochen? Welche Positionen vertreten die Kandidaten? Welcher Kandidat konnte sich durchsetzen?

Einblicke hinter die Kulissen des TV-Duells

Der Chat und die Community stehen bei "tagesschau together" im Fokus. Das Format soll dabei auch einen Einblick hinter die Kulissen des Duells geben. Dazu nimmt Amelie Marie Weber, Presenterin der tagesschau, die Userinnen und User vor Ort mit und zeigt, was im Fernsehen verborgen bleibt.

Was ist Twitch? Twitch gehört zu den bekanntesten sozialen Netzwerken in Deutschland. Die Mehrzahl aller Twitch-Inhalte besteht aus Video-Spielen beziehungsweise Live-Streams von Spielen wie Fortnite, World of Warcraft oder League of Legends. Weltweit sind etwa drei Viertel der Twitch-Nutzer zwischen 18 und 34 Jahren alt und zu mehr als 70 Prozent männlich. Der erfolgreichste Streamer Deutschlands ist MontanaBlack88 (auch Monte genannt) mit mehr als fünf Millionen Followern.

Gemeinsame Watch Party

In Watch Partys können Streamer Filme, Serien oder weitere Inhalte ansehen und gemeinsam mit der Community über die Chat-Funktion darauf reagieren und diskutieren. Beim Stream zum TV-Duell sind neben den Hosts die Creator "HandOfBlood", "hedgefonds.henning" und die Journalistin Eva Schulz sein.

Maximilian Knabe, auch bekannt als "HandOfBlood" oder auch "Hänno", zählt zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands. Allein auf Twitch hat er mehr als 1,3 Millionen Follower. Der 32-Jährige produziert vor allem Videos über Gaming und E-Sport. Seit vergangenem Jahr fokussiert er sich auf Livestreams auf Twitch.

Mit seinen Memes ist Niklas Schwab, alias "hedgefonds.henning", in Deutschland bekannt geworden. Mit seinem Humor über die BWL- und Finanzbranche, zu der er selbst auch gehört, erreicht er auf Instagram über 286.000 Menschen. Mit seinem Humor hat er sich sein BWL-Studium finanziert.

Eva Schulz ist Journalistin und Moderatorin des Podcast "Deutschland3000". In diesem trifft sie alle zwei Wochen Menschen aus Bereichen zwischen Pop und Politik. Für die Bundestagswahl möchte sie im ZDF-Format "Deutschland warum bist du so?" wissen, was junge Menschen bewegt.

Die Watch Party ist auch nach dem Stream auf dem Twitch-Kanal der ARD verfügbar und wird zusätzlich auch auf den YouTube-, Instagram- und TikTok-Kanälen der tagesschau live gestreamt. Highlights aus der Sendung gibt es am Montag auf allen Social-Media-Kanälen der tagesschau.

Nachrichten auf Twitch

Bisher ist Twitch vor allem das virtuelle Zuhause für Gamer. Durch "tagesschau together" gibt es auf der Streaming-Plattform nun auch Nachrichten für hauptsächlich junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Themen reichen von nationaler und internationaler Politik über Servicethemen und Good News bis hin zu Insider-Informationen aus der Welt der sozialen Medien.

Bereits vier Mal hat das neue Nachrichtenformat der tagesschau zusammen mit dem SWR X Lab für Menschen zwischen 18 und 28 Jahren live auf Twitch gestreamt. Das Ziel: Nachrichten durch Hintergrundinfos, Quellen und Einordnung transparent und verständlich machen – und das Ganze möglichst interaktiv mit der Community.