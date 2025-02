Bundestagswahl 2025

hintergrund Bundestagswahl 2025 23 Wahlkreissieger gehen leer aus Stand: 24.02.2025 05:09 Uhr

Bei der Bundestagswahl 2025 bekommen Wahlkreiskandidaten mit den meisten Erststimmen erstmals nicht mehr automatisch einen Sitz im Parlament. Durch diese Neuerung des Wahlrechts gingen 23 Wahlkreisgewinner leer aus. Das traf vor allem eine Partei.

Bei der Bundestagswahl 2025 haben in 23 der 299 Wahlkreise die Bewerberinnen und Bewerber mit den meisten Erststimmen keinen Sitz erhalten. Grund dafür ist eine Neuerung des Wahlrechts: die nunmehr erforderliche "Zweitstimmendeckung". Diese wurde eingeführt, um die Begrenzung des Bundestags auf 630 Sitze garantieren zu können.

Als Folge der Reform gingen diesmal 15 Kandidierende der CDU leer aus, die in ihren Wahlkreisen die meisten Erststimmen geholt hatten. Betroffen waren daneben vier Kandidierende der AfD, drei der CSU und eine Kandidatin der SPD. Am häufigsten trat die Besonderheit des neuen Wahlrechts in Baden-Württemberg auf, und zwar sechs Mal. In Hessen gab es den Fall in fünf Wahlkreisen, in Bayern und Rheinland-Pfalz in je drei Wahlkreisen. Jeweils einmal gingen Wahlkreisbewerber oder -bewerberinnen in Bremen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein leer aus.