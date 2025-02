Bundestagswahl 2025

Reaktionen auf erste Hochrechnungen Scholz spricht von "bitterem" Ergebnis - AfD jubelt Stand: 23.02.2025 19:17 Uhr

Als Reaktion auf die ersten Hochrechnungen bei der Bundestagswahl sieht Scholz die Verantwortung für das schlechte Abschneiden der SPD bei sich. CDU-Kanzlerkandidat Merz sieht die Union als klaren Sieger. Bei der AfD brach Jubel aus.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit Blick auf die ersten Hochrechnungen von einem "bitteren Wahlergebnis" für die SPD gesprochen. Die Sozialdemokraten hätten die Wahl klar verloren. Es sei jetzt aber wichtig für die SPD, "gemeinsam nach vorne" zu gehen. Scholz machte klar, er trage für das Ergebnis Verantwortung.

Scholz dankte für das Vertrauen, der neunte Regierungschef in Deutschland gewesen zu sein. Er werde das Amt bis zum letzten Tag ausführen.

"Es ist eine historische Niederlage, es ist ein ganz, ganz bitterer Abend", sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch in der ARD. Die SPD stürzt laut Hochrechnung auf 16,2 Prozent ab - ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis. Miersch gratulierte der Union und Friedrich Merz. "Sie haben diesen Regierungsauftrag laut Prognosen." Inwieweit die SPD Regierungsverantwortung aufnehmen solle und wolle, müsse sich zeigen.

Merz und Linnemann sehen Union als klaren Sieger

"Es wird ein spannender Abend", sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der ARD. Nur eins sei klar: "Die Wahl hat die Union gewonnen." Die Ampel sei abgewählt und die Menschen wollten einen Politikwechsel. Der neue Kanzler werde Friedrich Merz heißen, so Linnemann. "Wir wollen eine stabile Mehrheit, eine stabile Regierung." Auf mögliche Koalitionsoptionen wollte er sich zunächst nicht festlegen.

CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz sprach von einem historischen Ergebnis. "Wir die CDU, die CSU, die Union, wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen."

CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt sieht den Regierungsauftrag bei der Union. "Wir haben jetzt den Auftrag, eine Regierung zu bilden", sagte er im BR. "Die Leute wollen den Politikwechsel." Die Union kam laut Hochrechnung von infratest dimap insgesamt auf 28,9 Prozent.

Weidel feiert "historischen Erfolg"

Bei der Wahlparty der AfD gab es Jubel. "Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass das für uns ein historischer Erfolg ist", sagte die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel in der ARD. Die AfD wurde mit 19,9 Prozent laut Hochrechnung mit deutlichem Abstand zweitstärkste Kraft. Es ist ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl.

"Wir haben uns verdoppeln können und damit das letzte Bundestagswahlergebnis bei weitem übertroffen", so Weidel. Sie zeigte sich offen für Koalitionsverhandlungen mit der Union. CDU-Kanzlerkandidat Merz hatte eine Koalition mit der extrem rechten Partei jedoch bereits zuvor ausgeschlossen.

Grüne jubeln über FDP-Ergebnis

Die Grünen-Führungsriege um die Parteivorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak reagierte auf der Wahlparty in Berlin mit Beifall auf die ARD-Prognose. Jubel brandete auf, als mitgeteilt wurde, dass die FDP mit 4,9 Prozent womöglich nicht in den Bundestag zurückkehrt. Laut Hochrechnung erreichen die Grünen 13 Prozent. 2021 hatten die Grünen noch 14,7 Prozent erzielt.

Brantner sieht nach den ersten Prognosen große Herausforderung für Demokraten. "Ich glaube, das ist jetzt das Gebot der Stunde für alle, dass alle Demokraten über sich hinauswachsen und wir diesen Kontinent zusammenhalten in Frieden und in Freiheit", sagte sie. Es sei wichtig, dass die Demokraten dafür zur Verfügung stünden, das Land und Europa zu sichern angesichts der weltweiten geopolitischen Herausforderungen. Man brauche auf jeden Fall einen Kanzler, der zusammenführe und nicht spalte.

Linke erfreut über Abschneiden

Die Spitzenkandidatin der Linken, Heidi Reichinnek, freute sich über das Abschneiden ihrer Partei. "Ich bin so unfassbar glücklich über unser Ergebnis", sagte sie in der ARD. Die Linke erzielt laut Hochrechnungen 8,5 Prozent. Es sei richtig gewesen, sich auf das Thema Soziales zu konzentrieren, so Reichinnek. Man werde auch künftig für bezahlbaren Wohnraum und ein gerechtes Steuersystem eintreten.

FDP schließt Koalition mit Grünen erneut aus

Der FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki schloss eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP erneut aus. "Ich kann Jamaika für mich persönlich ausschließen und für meine Partei auch", sagte Kubicki in der ARD. "Wir haben für uns ausgeschlossen, dass wir noch einmal die nächsten vier Jahre mit den Grünen zusammen regieren." Die FDP kommt laut Hochrechnung derzeit auf 4,9 Prozent und muss deshalb noch um den Einzug in den Bundestag bangen.

Sollte die FDP im Bundestag vertreten sein, wird es für Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot wahrscheinlich nicht reichen. Dann müsse eine Koalition aus CDU, SPD und FDP gebildet werden, so Kubicki weiter. Die Mehrheit der FDP-Wähler habe mit der Rolle der Liberalen in der Ampelkoalition gefremdelt. "Wir haben es nicht geschafft, nach dem Aus der Ampel vom 6. November dieses Vertrauen ausreichend zurückzugewinnen", sagte Kubicki mit Blick auf das Wahlergebnis.

BSW hofft auf Einzug

Laut Hochrechnung erreichte das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) 4,8 Prozent. BSW-Chefin Amira Mohamed Ali hoffte noch auf ein Überwinden der Fünf-Prozent-Hürde. "Wir gehen davon aus, wir schaffen das", sagte Mohamed Ali in der ARD. Falls dies gelinge, sei man offen für mögliche Koalitionsgespräche - außer mit der AfD und den Grünen. "Eines ist ganz klar: Für ein 'Weiter so' stehen wir nicht zur Verfügung."

"Wir werden noch zittern müssen", sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht. Unabhängig vom Ergebnis sei es schon beeindruckend, wo das BSW stehe. "Wir haben das großartig gemacht."