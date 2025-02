liveblog Bundestagswahl 2025 ++ Linke gewinnt fast 10.000 neue Mitglieder ++ Stand: 20.02.2025 07:50 Uhr

Die Linke hat innerhalb einer Woche fast 10.000 neue Mitglieder verzeichnet. Im letzten TV-Duell mit Unions-Kandidat Merz hat Kanzler Scholz ein Bündnis mit Linkspartei und BSW ausgeschlossen.

Die Linke hat innerhalb von gut einer Woche nach eigenen Angaben fast 10.000 neue Parteimitglieder gewonnen. Man habe inzwischen - mit Stand von Mittwochnachmittag - 91.088 Mitglieder, sagte ein Parteisprecher auf Nachfrage von tagesschau.de.

Am 11. Februar hatte die Partei die Mitgliederzahl noch mit 81.200 angegeben. "Die Leute rennen uns derzeit die Bude ein", so der Pressesprecher. Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 hatte die Partei noch nie so viele Mitglieder.

Das zuständige Kontrollreferat der Bundestagsverwaltung führt im Zusammenhang mit einer AfD-Großspende aus Österreich derzeit eine "Sachverhaltsklärung" durch. Das sagte ein Behördensprecher dem Magazin Spiegel.

Hintergrund ist eine Zahlung in Höhe von rund 2,35 Millionen Euro. Als Spender hatte die AfD einen früheren FPÖ-Funktionär aus Vorarlberg angegeben. Doch nach Recherchen von Spiegel und der Zeitung Standard gehen österreichische Ermittlungsbehörden dem Verdacht nach, dass der Ex-Funktionär nur ein Strohmann war, um den tatsächlichen Gelbgeber zu verschleiern.

Die Spur des Geldes führt zu einem umstrittenen Immobilienmilliardär, der bereits in der Vergangenheit die AfD-Politikerin Alice Weidel mit verdeckten Zahlungen unterstützt hatte. Die AfD weist die Vorwürfe zurück.

Arbeitgeber und Gewerkschaften rufen zur Teilnahme an der Bundestagswahl am Sonntag auf. "Nutzen Sie Ihre Stimme als Bürgerin und Bürger dieses Landes", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Eine Wahlempfehlung geben sie nicht ab. Die Wählerinnen und Wähler sollten sich aber sich mit den Programmen der Parteien auseinandersetzen.

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat ausgeschlossen, sich durch Stimmen der AfD zum Kanzler wählen zu lassen. "Wir lassen uns von der AfD nicht mit einer Minderheitsregierung akzeptieren", sagt der CDU-Chef in dem TV-Duell von Welt-TV und Bildzeitung auf die Frage von Kanzler Olaf Scholz, ob er ausschließe, sich von der AfD wählen zu lassen.

"Wir lassen uns nicht wählen. Ich möchte eine stabile Mehrheit im Deutschen Bundestag für eine neue Regierung haben - und die wird es nicht mit der AfD geben, weder direkt noch indirekt", betont Merz.

Bundeskanzler Olaf Scholz schließt eine Regierung mit Linken und BSW nach der Wahl aus. "Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen", sagt er im TV-Duell von Welt-TV und Bild. "Das sind Parteien, die zum Beispiel die Ukraine alleine lassen wollen. Und deshalb ist das für mich etwas, was außerhalb aller Debatten ist", betont der SPD-Politiker.

Auf Nachfrage sagte Scholz: "Das ist kein Plan, den irgendjemand von uns hat. Und deshalb braucht man sich da auch keine Sorgen machen."

Scholz und Merz wollen übereinstimmend härtere Sanktionen für arbeitsunwillige Bürgergeldempfänger. "Es gibt auch jetzt schon Leistungskürzungen, aber sie sind zu verschärfen", sagte Scholz im letzten TV-Duell vor der Wahl. Merz betonte, man müsse einem Menschen, der arbeiten könne, aber nicht wolle, sagen, "dass der Staat nicht bereit ist, das länger zu akzeptieren".

Vier Tage vor der Bundestagswahl sind Kanzler Olaf Scholz von der SPD und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz erneut in einem TV-Duell aufeinander getroffen. In der Debatte, die beim Nachrichtensender Welt TV und bei Bild.de ausgestrahlt wurde, ging es einmal mehr um die Wirtschafts- und Migrationspolitik.

Merz forderte, die etwa 500 bekannten Gefährder aus Ländern wie Syrien und Afghanistan in Gewahrsam zu nehmen und abzuschieben. "Sie müssen unmittelbar in Haft genommen werden." Kanzler Olaf Scholz fordert ebenfalls, dass die Zahl der Abschiebungen weiter steigen müsse.

Mit Blick auf die Möglichkeit einer schwarz-grünen Koalition sieht Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck Gemeinsamkeiten mit der Union vor allem in der Außenpolitik. "Ich glaube, es gibt eine vergleichsweise große Übereinstimmung in der Haltung zur Ukraine und gegenüber Russland", sagt Habeck am Abend in der ARD.

Deutschland und Europa bräuchten eine starke außen- und sicherheitspolitische Stimme und Vertretung. "Da würde es wohl gehen. Bei allen anderen Fragen sind wir denkbar weit auseinander", sagt Habeck.

