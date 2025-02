Bundestagswahl 2025

ARD-Hochrechnung zur Bundestagswahl Union klar vor starker AfD, SPD stürzt ab Stand: 23.02.2025 19:05 Uhr

Die Union mit Kanzlerkandidat Merz geht als stärkste Kraft aus der vorgezogenen Bundestagswahl hervor. Die AfD kommt laut ARD-Hochrechnung mit hohen Zuwächsen auf Platz zwei. Die SPD stürzt ab, liegt aber vor den Grünen. Die Linke kann jubeln. FDP und BSW zittern.

Nach rund drei Jahren Ampelkoalition und ihrem vorzeitigen Scheitern steht Deutschland vor einem Regierungswechsel. Die Union mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz geht als klarer Sieger aus der vorgezogenen Bundestagswahl hervor. Die ARD-Hochrechnung von Infratest dimap sieht CDU/CSU bei 28,9 Prozent.

"Die Wahl hat die Union gewonnen", sagte Generalsekretär Carsten Linnemann in der ARD. "Die Menschen wollen einen Politikwechsel - und den wird es geben. Friedrich Merz wird der neue Bundeskanzler."

"Wir haben diese Bundestagswahl gewonnen", sagte Merz vor jubelnden Anhängern im Konrad-Adenauer-Haus. Ausdrücklich dankte er CSU-Chef Markus Söder für die "sehr, sehr gute Zusammenarbeit" im Wahlkampf. Es sei ein harter Wahlkampf gewesen, sagte Merz in Richtung der politischen Wettbewerber. Nun müsse man miteinander reden, um so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung zu schaffen.

Im Wahlkampf hatte die Union zunächst den Schwerpunkt auf die Wirtschaftspolitik gesetzt, nach dem Anschlag in Aschaffenburg änderte sie Ton- und Themenlage und stellte eine restriktive Asyl- und Zuwanderungspolitik in den Mittelpunkt ihrer Kampagne.

Den Wahlkampf führte die Union von Beginn an aus einer Favoritenrolle heraus, was auch mit der massiven Unzufriedenheit mit der Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz zu tun hatte. Merz versprach einen Politikwechsel und schaffte es, sich im Wahlkampf trotz geringer Beliebtheitswerte eine gewisse Kanzler-Qualität zu erarbeiten. Die Union fährt nun trotz eines eher schwachen Ergebnisses einen Sieg ein, und Merz kann für sein erstes Regierungsamt überhaupt planen - das Kanzleramt. Die Oppositionszeit endet für die Union nach nur dreieinhalb Jahren.

AfD legt deutlich zu

Zu den großen Gewinnern der Wahl gehört die AfD. Die extrem rechte Partei kann ihr Ergebnis von 2021 fast verdoppeln und kommt laut ARD-Hochrechnung auf 19,9 Prozent - ein Rekordwert für die AfD auf Bundesebene. Erstmals in ihrer Geschichte war sie mit einer Kanzlerkandidatin angetreten - und Alice Weidel gab das Ziel aus, Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen.

Weidel sprach in der ARD von einem "historischem Erfolg". Ihre Partei sei offen für Koalitionsverhandlungen mit der Union.

Der AfD kam im Wahlkampf die Krisenstimmung, die Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik und die Angst vieler Menschen vor sozialem Abstieg und Zuwanderung zugute. Doch auch abseits ihrer Kernthemen konnte sie offenbar überzeugen, etwa auf dem Feld der Wirtschaftspolitik. Die AfD wird für immer mehr Menschen wählbar, der Trend zur Normalisierung der Partei setzt sich damit fort. Der Verfassungsschutz stuft die AfD als in Teilen rechtsextrem ein. Alle anderen im Bundestag vertretenen Parteien haben Koalitionen mit ihr ausgeschlossen.

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel

SPD stürzt auf dritten Platz ab

Die SPD erlebt ein Debakel und wird nur noch drittstärkste Kraft. Die 16,2 Prozent markieren einen neuen historischen Tiefstwert für die Sozialdemokraten und bedeuten einen massiven Verlust an Wählervertrauen seit ihrem Wahlsieg 2021, als sie noch auf 25,7 Prozent kamen.

Das sei ein "ganz bitterer Abend" für die SPD, sagte Generalsekretär Matthias Miersch im ZDF. "Die Ampel ist abgewählt worden." Klar sei, dass der Regierungsauftrag jetzt an Friedrich Merz gehe.

Wenig später trat auch Scholz im Willy-Brandt-Haus auf. Er räumte die Niederlage der SPD ein. "Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die sozialdemokratische Partei, das ist auch eine Wahlniederlage." Scholz macht klar, er trage für das Ergebnis Verantwortung.

Die SPD und Kanzler Scholz sind damit die großen Verlierer des Ampel-Experiments auf Bundesebene. Der breite Unmut und die große Unzufriedenheit mit der Regierung trifft vor allem die Kanzlerpartei. Im Wahlkampf gelang ihr kein Befreiungsschlag, die Erzählung von den SPD-Erfolgen in der Ampelregierung überzeugte wenig. Hinzu kam ein extrem unbeliebter Spitzenkandidat. Scholz' Ansehen und das Vertrauen in seine Krisenlösungskompetenz als Kanzler sind seit 2021 dramatisch gesunken. Von einem Amtsbonus konnte keine Rede sein. Eher von einem Regierungsmalus. Hatte die Scholz-SPD 2021 noch das "Wahlkampf-Wunder" geschafft - diesmal blieb es aus.

Grüne verlieren leicht

Die Grünen können ihr Ergebnis von 2021 fast halten, als einzige der drei Ampel-Parteien. Mit Robert Habeck an der Spitze kommen sie auf 13,0 Prozent. Die Grünen setzen zwar weiterhin auf Klima- und Umweltschutz, aber können offenbar auch auf anderen Politikfeldern Menschen von ihren Inhalten überzeugen. Das mag auch an Habeck gelegen haben, der die Partei thematisch breiter aufstellte, mehr in die politische Mitte rückte und sich im Wahlkampf als bündnisfähiger Pragmatiker gab. Als Wirtschaftsminister in der Ampel bot er der politischen Konkurrenz im Wahlkampf jedoch Angriffsfläche.

Linke kann aufatmen

Ein Comeback in letzter Minute erlebt die schon fast totgeglaubte Linke. Mit ihrem Spitzenduo aus Heidi Reichinnek und Jan van Aken schafft sie 8,5 Prozent und kann wieder für den Bundestag planen.

"Ich bin so unfassbar glücklich über unser Ergebnis", sagte Reichinnek in der ARD. Es sei richtig gewesen, sich auf das Thema Soziales zu konzentrieren.

Vor wenigen Wochen noch sah es so aus, als ob ihre letzte Hoffnung auf drei älteren Herren ruht, die in ihren Wahlkreisen gewinnen und so die Linke über die Grundmandatsklausel in den Bundestag hieven sollten. Nun ist die Partei auch so ziemlich sicher wieder im Parlament. Gelungen ist dies mit einem Wahlkampf, der konsequent auf soziale Gerechtigkeit und eine humane Flüchtlingspolitik setzte - und die gezielte und gelungene Ansprache vor allem jüngerer Wähler in den sozialen Medien.

FDP und BSW müssen zittern

Für die FDP könnte es knapp werden. Laut ARD-Hochrechnung liegt die Partei von Christian Lindner nur noch bei 4,9 Prozent und käme damit - wie schon 2013 - nicht mehr in den Bundestag.

Der FDP war der Eintritt in die Ampelregierung am schwersten gefallen, doch nach ihrem Verhalten als Koalitionspartner und dem folgenden Bruch der Regierung hat sie massiv an Wählervertrauen verloren. Selbst in ihren einstigen Ur-Politikbereichen wie Wirtschaft und Finanzen konnte sie kaum noch überzeugen. Der Versuch von Parteichef Lindner, offensiv um Unionswähler und für eine schwarz-gelbe Koalition zu werben, verfing nicht und scheiterte auch an der kalten Schulter von CDU/CSU.

Sahra Wagenknecht und ihr Bündnis BSW müssen um ihren ersten Einzug in den Bundestag bangen. Das BSW liegt bei 4,8 Prozent. Nach den Erfolgen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland wäre ein Scheitern ein herber Rückschlag für die junge Partei.

"Wir werden noch zittern müssen", sagte Wagenknecht mit Blick auf die Hochrechnungen. Doch selbst wenn es nicht reichen sollte für den Bundestag, sei dies nicht das Ende des BSW.

Kurzer Wahlkampf, schwierige Regierungsbildung

Damit endet nun ein kurzer, intensiver Wahlkampf und Deutschland steht vor einer schwierigen Regierungsbildung in krisengeprägten Zeiten. Im Land herrscht eine extrem negative Grundstimmung. Das liegt an der als schlecht bewerteten wirtschaftlichen Lage, Angst vor Jobverlust, steigenden Preisen, Altersarmut, aber auch das Thema Zuwanderung und Innere Sicherheit beunruhigt viele Menschen.

Sorgen machen sich viele auch um den Zustand der Demokratie und hoffen nun auf eine stabile Regierung der demokratischen Mitte - dies auch mit Blick auf internationale Krisen und Kriege in einer zunehmend instabilen Weltordnung, in der einstige Partner wie die USA wegbrechen.

Deutschland wird schnell eine handlungsfähige Regierung brauchen. Ob es für ein Zweier-Bündnis reicht, ist noch unklar und hängt davon ab, ob FDP und/oder BSW den Sprung in den Bundestag schaffen. Wahlsieger Merz liebäugelt mit der SPD als Juniorpartner. Die aber wird sich nach ihrem Wahldebakel erstmal neu sortieren müssen. Für Schwarz-Grün dürfte es nach jetzigem Stand nicht reichen. Als Dreier-Bündnisse sind Schwarz-Rot-Grün möglich oder Schwarz-Rot-Gelb, sofern die Liberalen doch noch die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Bis Ostern - so sagte Merz im Wahlkampf - wolle er die Koalitionsgespräche beendet haben.

Insgesamt waren rund 59,2 Millionen Menschen zur vorgezogenen Wahl aufgerufen. Erstmals wurde nach dem neuen Wahlrecht gewählt, im nächsten Bundestag werden daher maximal 630 Abgeordnete sitzen. Die Deckelung hat zur Folge, dass nicht mehr alle stimmenstärksten Wahlkreiskandidaten auch automatisch in den Bundestag einziehen. Wie viele "leer" ausgehen, wird erst mit dem Endergebnis feststehen.

Das Interesse an der Wahl war enorm: Auf 84 Prozent wird sie derzeit von Infratest dimap geschätzt.