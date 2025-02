Bundestagswahl 2025

analyse Wer wählte was warum? Warum die Union nicht stärker ist - und die AfD so erfolgreich Stand: 23.02.2025 21:05 Uhr

Wem hat die AfD ihren Erfolg zu verdanken? Warum profitiert die Union nicht stärker vom Ampel-Aus? Hätte die SPD mit Pistorius mehr erreicht? Und wie kam es zur Linken-Überraschung? Umfragen von infratest dimap liefern Erkenntnisse.

Die Deutschen wollen eine Veränderung der Politik, das hat der Ausgang der Bundestagswahl klar gezeigt. Kein Wunder, angesichts der desaströsen Bewertung der bisherigen Bundesregierung. Nur 17 Prozent sind zufrieden mit deren Arbeit - ein Negativrekord.

Doch die größte Oppositionspartei kann daraus nicht so richtig Kapital schlagen. Zwar wird die Union - laut Hochrechnung von 20 Uhr - mit 28,6 Prozent klar stärkste Kraft. Und ihr wird von den Wählern auch am ehesten zugetraut, die wichtigsten Aufgaben in Deutschland zu lösen. Doch einen strahlenden Sieg kann sie nicht verbuchen. Für die Union ist es vielmehr das zweitschlechteste Ergebnis der Parteigeschichte - zwar klar über dem Negativrekord von 24,2 Prozent von 2021, aber weit unter den 41,5 Prozent, die sie noch 2013 unter Angela Merkel geholt hatte.

Woran liegt das? Schaut man sich die Umfragen und Analysen von infratest dimap an, ist es wohl eine Kombination mehrere Dinge: Die Verunsicherung wegen der allgemein schwierige Lage, Nachwirkungen der Merkel-Ära, Fehler der aktuellen Führung von CDU und CSU, aber auch die Konkurrenz von rechts.

Union wird für Flüchtlingspolitik verantwortlich gemacht

Der Reihe nach: Klimawandel, Wirtschaftslage, Trump und Putin - es gibt viele Dinge, die den Menschen derzeit Sorgen bereiten. Nur zwölf Prozent der Deutschen blicken mit Zuversicht auf die aktuelle Lage. Das drückt auf die politische Stimmung, auch wenn natürlich die deutsche Politik nicht alleine für die Probleme der Welt verantwortlich ist. Fragt man die Menschen, welche Partei ihrer Ansicht nach die größte Verantwortung für die aktuellen Probleme in Deutschland hat, nennen 24 bzw. 20 Prozent die Ampel-Parteien SPD und Grüne. Doch mit 21 Prozent bewegt sich die Union in derselben Größenordnung.

Einen entscheidenden Faktor spielt dabei die große Zahl von Flüchtlingen in Deutschland - ein Thema, bei dem die Entscheidungen aus der Zeit von Kanzlerin Angela Merkel nachwirken, die die CDU inhaltlich weiter in der Mitte positioniert hatte, als sie heute steht. Ob man eine hohe Zahl von Migranten überhaupt als Problem ansieht oder nicht, hängt in hohem Maße mit der Parteipräferenz zusammen: Für praktisch alle Anhänger der AfD ist sie eines, für Anhänger der Grünen eher nicht. Über die Parteigrenzen hinweg sagen allerdings 54 Prozent: Die Union ist hauptverantwortlich dafür, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind.

Abstimmung mit AfD bringt Union keine Stimmen

Nun hat Friedrich Merz zuletzt im Wahlkampf gezielt auf einen migrationskritischen Kurs gesetzt - vor allem als Reaktion auf von Asylbewerbern begangene Anschläge. Der Kanzlerkandidat der Union nahm dafür auch in Kauf, dass es erstmals bei einer Abstimmung im Bundestag mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit gab, was von vielen als Tabubruch gewertet wurde. Merz' Ziel mit Blick auf den Wahlkampf war offensichtlich, der in Teilen rechtsextremen AfD das Themenfeld Migration nicht zu überlassen. Ist diese Taktik aufgegangen?

Der Blick auf die Zahlen legt nahe: eher nicht. Zwar finden es 64 Prozent der Deutschen gut, dass sich Merz so klar gegen irreguläre Migration ausspricht, und 46 Prozent sagen, es war richtig, dass die CDU den Kurs der Merkel-Jahre korrigiert hat. Doch den Tabubruch im Bundestag, der Ende Januar stattfand, konnte die Union nicht in Stimmen ummünzen: Sie lag sowohl vor als auch nach der umstrittenen Abstimmung bei der "Sonntagsfrage" im Korridor zwischen 30 und 33 Prozent. Das Wahlergebnis liegt nun sogar noch unter der 30-Prozent-Marke.

Merz' umstrittene Taktik hilft den Linken

Zwei der Sorgen, die die Deutschen derzeit besonders umtreiben, hat Merz mit seiner umstrittenen Taktik verstärkt. Ganz oben auf dem so genannten Sorgenmonitor von infratest dimap steht, dass Demokratie und Rechtsstaat in Deutschland in Gefahr sind und dass es nach der Wahl keine stabile Regierung geben könnte. Dass Merz ersteres befeuert hat, zeigt sich an den Massendemonstrationen, die es überall in Deutschland als Reaktion auf die umstrittene Bundestagsabstimmung gab. Den zweiten Punkt belegt das Wahlergebnis.

Denn lange sah es in Umfragen so aus, als könne ein Zweierbündnis im Bundestag eine stabile Mehrheit haben. Merz, der eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, hätte zwischen SPD und Grünen wählen können. Doch mit dem unerwartet guten Abschneiden der Linken wird es komplizierter. Und sollten - was nach dem Stand der Hochrechnung noch nicht völlig ausgeschlossen ist - FDP oder BSW doch in den Bundestag kommen, wird es noch komplizierter: Merz bräuchte dann zwei andere Parteien für eine Mehrheit. Das dürfte er zum Teil selbst mit verursacht haben. Denn die überraschende Aufholjagd der Linken begannt just mit der von Merz initiierten umstrittenen Abstimmung im Bundestag. Doch zur Linken später mehr.

Störfeuer aus München

Zunächst nochmal zu unionsinternen Problemen, die den Erfolg geschmälert haben dürften. Eine der Ursachen dafür ist in München zu suchen. Zwar hat sich CSU-Chef Markus Söder zuletzt im Wahlkampf demonstrativ hinter Merz gestellt, doch das nehmen ihm viele Deutsche nicht ab. Und es gab auch reichlich Störfeuer aus München im Wahlkampf. So hat Söder - anders als Merz - eine Koalition mit den Grünen mehrfach kategorisch ausgeschlossen. Zudem beanspruchte er bereits im Wahlkampf Ministerposten für seine Partei - und nannte auch schon Namen.

Das sind Dinge, die Koalitionsverhandlungen für Merz deutlich erschweren. Und so erwarten denn auch die Hälfte der Deutschen und selbst ein Drittel der Unions-Anhänger, dass der Konflikt zwischen CDU und CSU die nächste Regierung belasten wird. Auf einen Vertrauensvorschuss der Wähler kann Merz nicht zählen. Nur 43 Prozent glauben, dass er dem Amt des Bundeskanzlers gewachsen ist.

"Normalisierung" der AfD

Problem für die Union ist aber vor allem auch die wachsende Konkurrenz von rechts. Das Ziel, die AfD mit einem harten Auftreten in Migrationsfragen möglichst klein zu halten, hat Merz nicht erreicht. Mit 20,4 Prozent ist sie laut Hochrechnungen klar zweitstärkste Kraft und liegt in etwa in dem Bereich, in dem sie bei der "Sonntagsfrage" auch in den zurückliegenden Monaten lag.

Entscheidend für ihren Erfolg dürfte sein, dass ein inzwischen größerer Anteil der Menschen in Deutschland die AfD als "normale" Partei einstuft. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass der Verfassungsschutz Teile der AfD als gesichert rechtsextrem einstuft oder dass die AfD inzwischen immer offener Begriffe wie "Remigration" verwendet, die lange Zeit fast ausschließlich in rechtsextremen Kreisen genutzt wurden.

AfD-Anhänger sehen die Partei "in der politischen Mitte"

Fast drei Viertel der Deutschen sagen zwar, die AfD distanziere sich nicht genug von rechtsextremen Positionen. Und selbst von denjenigen, die die AfD tatsächlich wählen, sagen das immerhin 42 Prozent - ein Wert der sich im Vergleich zur Wahl 2021 kaum verändert hat.

Doch entscheidender ist die Antwort auf eine andere Frage, die 2021 von infratest dimap noch nicht gestellt worden war: 84 Prozent der AfD-Wählenden sagen inzwischen, die Partei stehe "in der politischen Mitte und nicht rechts".

Hohe Kompetenzwerte in Flüchtlingspolitik

Dass der AfD diese Wahrnehmung gelungen ist, dürfte wesentlich an ihrer Spitzenkandidatin Alice Weidel liegen. Sie hat sich zuletzt stark als das "bürgerliche Gesicht" der AfD präsentiert - vor allem in TV-Runden vor der Wahl. Selbst der viel kritisierte Auftritt mit US-Milliardär Elon Musk - bei dem sie Adolf Hitler zum Kommunisten umdeutete - ändert daran in der Wahrnehmung vieler Menschen offenbar nichts.

So sind 24 Prozent der Deutschen mit der politischen Arbeit von Weidel zufrieden - zehn Prozentpunkte mehr als 2021. Damit liegt sie auf demselben Niveau wie Olaf Scholz und Christian Lindner, die Spitzenkandidaten von SPD und FDP. Und der AfD werden vor allem bei der für sie wichtigen Flüchtlingspolitik inzwischen ähnlich hohe Kompetenzwerte zugeschrieben wie der Union.

Massive Kompetenzverluste bei SPD

Dass die SPD bei der Wahl abgestraft wurde, überrascht angesichts der miserablen Zufriedenheitswerte für die Bundesregierung nicht. Wo die Probleme der Sozialdemokraten liegen, zeigt sich besonders deutlich beim Blick auf die Kompetenzen, die der SPD zugeschrieben werden.

Bei der Frage, wem die Wähler in einem bestimmten Politikfeld die besten Lösungen zutrauen, halbiert sie im Vergleich zu 2021 in vielen Bereichen ihre Werte: In der Außenpolitik von 31 auf 16 Prozent, in der Wirtschaftspolitik von 25 auf 12. Und auch bei ihrer "Kernkompetenz" soziale Gerechtigkeit verliert sie massiv.

SPD leidet unter Scholz-Kandidatur

Doch dass die SPD mit laut Hochrechnungen 16,3 Prozent einen neuen Negativrekord einfährt, liegt auch an ihrem Spitzenkandidaten. Auch parteiintern war darüber diskutiert worden, ob es eine gute Idee ist, mit dem bisherigen Kanzler anzutreten, der quasi als Gesicht für die unbeliebte Ampel steht. Viele in der SPD hatten gefordert, stattdessen Verteidigungsminister Boris Pistorius ins Rennen zu schicken. Die SPD entschied sich im November trotzdem für Olaf Scholz. Mit Blick auf die Wahlchancen war das ein Fehler, diesen Schluss lassen die Umfragen zu.

Zwar lässt sich natürlich nicht sagen, wie viel besser die SPD mit einem Kanzlerkandidaten Pistorius abgeschnitten hätte. Doch die Spitzenkandidaten spielen bei der Wahlentscheidung erfahrungsgemäß eine große Rolle. Und Scholz schneidet in den Umfragen schlecht ab: Während ihm 2021 noch 66 Prozent der Deutschen das Amt des Kanzlers grundsätzlich zugetraut haben, sind es jetzt nur noch 30 Prozent.

Pistorius bei K-Frage vor allen anderen

Und auch die Antwort auf die Frage, wer ein guter Kanzler bzw. eine gute Kanzlerin wäre, fällt für Scholz ernüchternd aus. Große Begeisterung - und das ist bei dieser Wahl wirklich besonders - löst zwar keiner der Kandidaten aus. Doch während Merz immerhin noch auf 34 Prozent kommt, sind es bei Scholz nur 26 Prozent - ähnlich viel (oder besser gesagt: wenig) wie bei Grünen-Kandidat Robert Habeck und nur unwesentlich mehr als bei AfD-Kandidatin Alice Weidel.

Verteidigungsminister Pistorius, der seit Monaten die Liste der beliebtesten Politiker in Deutschland anführt, kommt hingegen auf 47 Prozent - fast doppelt so viel wie Kanzler Scholz und auch deutlich mehr als Merz, der aller Voraussicht nach nun der nächste Kanzler der Bundesrepublik wird.

FDP für Viele nicht vertrauenswürdig

Die FDP - inhaltlich der naheliegende Koalitionspartner für die Union - hat sich selbst ins Aus befördert. Ein Wiedereinzug in den Bundestag ist laut Hochrechnung extrem unwahrscheinlich. Ausschlaggebend scheint dabei nicht unbedingt zu sein, dass sie Teil der unbeliebten Ampel war, sondern wie sie dort war: 58 Prozent der Deutschen sagen, das Verhalten der FDP in der Ampel habe gezeigt, dass die FDP kein vertrauenswürdiger Koalitionspartner ist. Und fast ebensoviele werfen Parteichef Christian Lindner vor, dass es ihm eher um seine Person gehe als um Sachpolitik.

Lindner hatte das Bündnis mit SPD und Grünen Anfang November platzen lassen - was der Grund für die vorgezogenen Neuwahlen war. Die Schuld für das Ampel-Aus wird laut ARD-DeutschlandTrend vom November in erster Linie der FDP zugeschrieben.

FDP auch in Wirtschaftsfragen kaum noch kompetent

Doch auch inhaltlich kommt die FDP bei den Wählern nicht mehr an. Das zeigt sich an den dramatischen Kompetenzverlusten - selbst bei dem Thema, das die FDP als ihren "Markenkern" begreift: Nur noch sieben Prozent sagen, dass die FDP die besten Konzepte für eine gute Wirtschaftspolitik hat - neun Prozentpunkte weniger als 2021.

Sogar die Grünen, die zuletzt wegen ihrer Wirtschaftspolitik viel kritisiert wurden, kommen auf einen besseren Wert.

FDP verliert die jungen Wähler wieder

Merz war im Wahlkampf ausdrücklich auf Distanz zur FDP gegangen - äußerst ungewöhnlich für einen Unions-Kanzlerkandidaten. "Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP" hatte er Anfang Februar in einem Interview gesagt. Er wollte damit wohl verhindern, dass Unions-Anhänger der FDP "Leihstimmen" geben, um sie über die Fünf-Prozent-Hürde zu hieven.

Auffällig bei der FDP: Bei der Bundestagswahl 2021 hatte sie wie kaum eine andere Partei von den Stimmen junger Wählerinnen und Wähler profitiert. Sie stand für Wandel und wurde denn auch Teil der Ampel, die sich selbst "Fortschrittskoalition" nannte. Von diesem Image ist wenig übrig geblieben. Gerade bei jungen Wählergruppen verliert die FDP massiv.

Für Grüne bleibt Klimaschutz wichtigstes Thema

Auch die Grünen verlieren besonders bei den jungen Wählergruppen an Zustimmung. Doch insgesamt sind sie von den drei Ampel-Parteien die einzige, die nicht regelrecht abgestraft wird. Im Vergleich zu 2021 verliert sie laut Hochrechnung nur wenig - obwohl es viel Kritik an ihrer Politik gab und sie im Zentrum von Negativkampagnen stand.

Die Grünen haben sich im Laufe der Jahre offenbar eine Kernwählerschaft erarbeitet, die stabiler ist, als bei anderen Parteien. Das liegt vor allem am Thema Umwelt- und Klimaschutz. Für Grünen-Wählerinnen und Wähler bleibt das das wichtigste Thema, während es bei Anhängern anderer Parteien aktuell eine eher untergeordnete Rolle spielt. Und beim Umwelt- und Klimaschutz werden den Grünen weiterhin mit Abstand die größten Kompetenzen zugesprochen - nicht nur von ihren eigenen Anhängern.

Beim Blick auf die Kompetenzen fällt zudem auf, dass sich bei den Grünen hier im Vergleich zu 2021 wenig verändert hat. Zwar haben sie in einigen Bereichen leicht verloren - aber nicht in dem Maß, wie die beiden anderen Ampel-Parteien. In der Außen- und Wirtschaftspolitik, die sie in der Ampel verantwortet haben, haben sie sogar leicht dazugewonnen.

Die Linke, die nach dem Übertritt vieler ihrer Mitglieder zum BSW schon als abgeschrieben galt, hat vom allgemeinen Rechtsruck der Politik profitiert und kommt auf ein überraschend gutes Ergebnis.

Die umstrittene Taktik von CDU-Chef Merz dürfte - wie schon erwähnt - großen Anteil daran gehabt haben. Bei der "Sonntagsfrage" dümpelte die Linke lange um die drei Prozent, die Wende kam nach der Bundestagsabstimmung zur Migrationspolitik im Januar.

Linke bei den Jungen stärkste Kraft

Die laut Hochrechnung 8,5 Prozent hat sie vor allem jungen Wählerinnen und Wählern zu verdanken. In der Altersgruppe unter 25 schneidet sie laut Daten von infratest dimap stärker ab, als alle anderen Parteien.

Die Partei hat bewusst darauf gesetzt, sich als Gegenpol zu positionieren - gerade in der Migrationspolitik. Immerhin 36 Prozent der Deutschen finden es gut, dass sie sich am stärksten für eine humane Asyl- und Flüchtlingspolitik einsetzt. Und 95 Prozent derjenigen, die sie gewählt haben, sehen in ihr eine gute Alternative zu SPD und Grünen.

Vom BSW "mehr neue Ideen" erwartet

Und das BSW, das bei den Landtagswahlen im Herbst aus dem Stand heraus sensationelle Erfolge eingefahren hatte und inzwischen an zwei Landesregierungen beteiligt ist? Interessant ist hier ein Blick auf die Kompetenzwerte - gerade im Vergleich zur Linken. Währen der Linken inzwischen in vielen Politikbereichen deutlich messbar Kompetenzen zugetraut werden, ist das beim BSW kaum der Fall. So sagen etwa 16 Prozent der Deutschen, die Linke hat die besten Lösungen für Frage der Sozialen Gerechtigkeit. Vom BSW sagen das nur fünf Prozent.

Problem des BSW ist, dass es lange als "Blackbox" galt - also als eine Partei, bei der man nicht so genau weiß, wofür sie eigentlich steht. Wähler dürften sich von ihr sehr unterschiedliche Dinge versprochen haben - die die Partei nicht eingelöst hat. So sagen 49 Prozent der Deutschen, dass sie sich vom BSW "mehr neue Ideen" erwartet hätten.