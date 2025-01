BSW-Kanzlerkandidatin Wagenknecht "Das ist nicht rechts" Stand: 12.01.2025 20:02 Uhr

Ein Stopp der "unkontrollierten Migration", ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland: BSW-Kanzlerkandidatin Wagenknecht bekräftigt im tagesthemen-Interview die Wahlkampf-Forderungen ihrer Partei. Rechts seien diese nicht.

Die Kanzlerkandidatin des BSW, Sahra Wagenknecht, hat im tagesthemen- Interview die restriktive Migrationspolitik ihrer Partei verteidigt. "Wir müssen die unkontrollierte Migration stoppen", forderte sie und verwies dabei auf jüngste Anschläge, auf kulturelle Konflikte und auf die Wohnungsnot in Deutschland. "Das ist nicht rechts", sagte sie. "Das ist einfach nur vernünftig."

Das BSW hatte zuvor auf dem Parteitag in Bonn sein Wahlprogramm beschlossen. Das sieht unter anderem vor, dass Asylverfahren außerhalb der EU in sicheren Drittstaaten stattfinden sollen und "kriminelle Geflüchtete" ihren Anspruch auf ein Asylverfahren verlieren.

"Killerprogramm für deutsche Unternehmen"

Wagenknecht sprach sich im Interview zudem erneut für ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland aus. "Die Wirtschaftssanktionen sind in erster Linie ein Konjunkturprogramm für die amerikanische Wirtschaft und ein Killerprogramm für deutsche und europäische Unternehmen", sagte die Politikerin. "Wir brauchen eine Bundesregierung, die unsere Interessen wieder in den Mittelpunkt stellt."

"Das schadet uns"

Wagenknecht kritisierte außerdem die US-Politik der deutschen Parteien. "Wir sehen bei den anderen, dass sie sich mit unterschiedlichen Teilen des US-Establishments arrangieren." Aber der künftige US-Präsident Donald Trump werde "sehr brutal" die US-Interessen vertreten, warnte Wagenknecht. "Das schadet uns, das schadet der deutschen Wirtschaft. Deswegen brauchen wir mehr Selbstbewusstsein."

Den Vorwurf des Antiamerikanismus wies Wagenknecht zurück. "Es geht nicht um Antiamerikanismus, es geht darum, zu sehen, dass unsere Interessen und die der deutschen Wirtschaft in vielen Punkten andere sind als die Interessen der amerikanischen Wirtschaft."

"Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft"

Das BSW fordert in seinem Wahlprogramm unter anderem, dass die Bundesregierung mit Russland verhandelt, um wieder russisches Gas zu beziehen. Außerdem wird ein bundesweiter Mietendeckel und ein Einfrieren der Mieten in angespannten Wohnlagen für die nächsten Jahre gefordert.

Im Gegensatz dazu stehe etwa die AfD wirtschaftlich für ein "Ellenbogen-Modell, das einem Elon Musk gefällt", kritisierte Wagenknecht, ohne Rücksicht auf die Allgemeinheit. Die BSW-Vorsitzende forderte stattdessen eine "Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft".

Wolf: "Wir sind keine autokratische Partei"

Wagenknecht wurde nach einem Beschluss des BSW-Bundesvorstands zur Kanzlerkandidatin gekürt. Immer wieder gibt es auch parteiinterne Kritik, dass die Partei zu sehr auf Wagenknecht zugeschnitten sei. Im Bericht aus Berlin wies die BSW-Politikerin und stellvertretende Ministerpräsidentin in Thüringen, Katja Wolf, Vorwürfe des Personenkults in dem Bündnis zurück. "Wir sind keine autokratische Partei", sagte sie. Die Partei entwickele sich weiter: "Das BSW ist viel, viel breiter aufgestellt. Wir sind keine One-Woman-Show."

Auch der Parteiname stehe "nur für eine Gründungssituation" - müsse aber nicht unmittelbar nach der Bundestagswahl geändert werden. Allerdings sollte die Namensgeberin und jetzige Parteichefin auch bei einem Nichteinzug in den Bundestag weiter an der Spitze stehen. "Sahra Wagenknecht ist das Aushängeschild", sagte sie. "Sie ist die prominenteste Vertreterin des BSW. Und das ist auch gut so."