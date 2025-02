Bundestagswahl 2025

ARD-Wahlarena Bürger befragen die vier Kanzlerkandidaten Stand: 17.02.2025 22:58 Uhr

In der ARD-Wahlarena stellen haben sich zunächst Unions-Kandidat Merz und Kanzler Scholz von der SPD den Fragen der Bürger. Die Themen reichten vom Deutschlandticket bis zur Außenpolitik. Auf Merz und Scholz folgen AfD-Chefin Weidel und der Grüne Habeck.

Die Kanzlerkandidaten der vier größten Parteien treten erneut vor die Kameras: In der ARD-Wahlarena beantworten Friedrich Merz (CDU), Olaf Scholz (SPD), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne) nacheinander live Fragen des Publikums.

Bundeskanzler Scholz und sein Unions-Herausforderer Merz stellten dabei klar, nach der Wahl nicht in einer gemeinsamen Regierung sitzen zu wollen. "Das halten wir beide für relativ unwahrscheinlich", sagte Merz. Scholz stimmte ihm zu: "Wo er Recht hat, hat er Recht. Ich will Kanzler bleiben, er will es werden."

Zu dem Wortwechsel kam es, als beide dazwischen für einen kurzen Moment gemeinsam auf der Bühne standen. Zunächst hatte Merz sich den Fragen des Publikums gestellt, dann Scholz. Die Themen reichten vom Deutschlandticket über Rentenpolitik zur Außenpolitik.

Merz: Alle müssen die Ärmel aufkrempeln

Wer arbeiten könne, aber nicht arbeite, werde kein Bürgergeld mehr bekommen, kündigte Merz für den Fall einer von der Union geführten Regierung an. Mit seinen Plänen zu Streichungen beim Bürgergeld wolle er eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Kauf nehmen. Für einen wirtschaftlichen Aufschwung müssten alle die Ärmel aufkrempeln und mit anpacken.

Er sei grundsätzlich dagegen, dass Menschen unabhängig von ihrer Mitwirkungsbereitschaft "auf jeden Fall die Grundausstattung" für das Leben bekommen. Ohne "Zumutung" werde die Wirtschaftswende nicht zu schaffen sein. Zudem meinte Merz, Deutschland habe eine zu hohe Steuerbelastung. Das betreffe auch Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen.

Das Deutschlandticket hält Merz grundsätzlich für eine gute Idee. Eine Fortsetzung über das Jahr 2025 hinaus muss seiner Meinung nach aber finanzierbar bleiben. Merz fügt allerdings hinzu, dass das Ticket vor allem für Menschen in Ballungsräumen attraktiv sei, weniger aber im ländlichen Raum.

Zum Klimaschutz hat Merz sich ausdrücklich bekannt, aber eine andere Politik in dem Bereich in Aussicht gestellt. "In diesem Wahlkampf wird erstaunlicherweise relativ wenig über Klimapolitik diskutiert", räumte er ein. Unterschiede gebe es vor allem zu den Grünen, sagte Merz. So setze die Union auf Technologieoffenheit und Innovationen statt auf "mehr Regulierung". Der Kurs der Ampel und der Grünen habe nach seiner Einschätzung auf die Dauer nicht die Zustimmung der Bevölkerung.

Scholz: Deutschland kann sich stabiles Rentenniveau leisten

Scholz skizzierte Ideen zur Bildungspolitik: Eltern müssten mehr Unterstützung bekommen, damit sie arbeiten gehen könnten. Die Schulen müssten weiter digitalisiert werden. Das Bafög müsse angehoben werden.

Zum Thema Rente sagte Scholz: Deutschland könne sich ein stabiles Rentenniveau leisten. Viele Experten lägen da falsch. "Wir haben die höchste Zahl an Erwerbstätigen. Das hat die Rente stabil gemacht." Renten müssten so stark steigen wie Löhne, das gesetzliche Renteneintrittsalter dürfe nicht angehoben werden. Wer etwa mehrere Jahrzehnte in der Pflege gearbeitet habe, müsse von seiner Rente leben können.

Auf Mietpreise angesprochen, nannte Scholz die Notwendigkeit eines starken Mietrechts, eine Mietpreisbegrenzung bei Neuvermietung, einen Mietenspiegel zur besseren Vergleichbarkeit und eine massive Wohnbauoffensive. Scholz sagte, er habe seine Amtszeit diesbezüglich nicht untätig verbracht.

In der Außenpolitik empfahl Scholz eine klare Haltung gegenüber US-Präsident Donald Trump. Man müsse die Beziehungen zu den USA bestmöglich gestalten. "Das ist seit Jahrzehnten auch ein Stück Lebensversicherung für Deutschland." Trotzdem müsse man zurückweisen, wenn sich etwa ein US-Vizepräsident in den deutschen Wahlkampf einmische und sage, extrem rechte Parteien seien nicht so schlimm.

Das gelte auch für den Streit um Strafzölle. "Gerader Rücken hilft auch in dieser Sache", betonte Scholz. Deshalb habe er sich zudem sofort als Regierungschef des größten EU-Staats öffentlich kritisch geäußert, als der US-Präsident Anspruch auf Grönland erhoben habe. "Ich glaube, wenn wir mit dieser Haltung da rangehen, können wir gemeinsam Politik entwickeln."

Wagenknecht musste nicht eingeladen werden

Auf Merz und Scholz folgen in der ARD-Wahlarena Alice Weidel von der AfD und Robert Habeck von den Grünen. Zur Wahlarena wurden nur Parteien eingeladen, die konstant bei zehn Prozent oder mehr Zustimmung in den Umfragen liegen. Das BSW hatte sich zunächst vor nordrhein-westfälischen Gerichten dagegen gewehrt, dass seine Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht nicht eingeladen wurde, hatte dort aber keinen Erfolg.

Vor Beginn der Wahlarena hatte schließlich auch das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass die ARD Wagenknecht nicht einladen musste. Das Gericht nahm eine Verfassungsbeschwerde des BSW nicht zur Entscheidung an. Die Partei zeige nicht auf, wie sie in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt werde, hieß es (Az. 2 BvR 230/25).

Scholz, Habeck, Merz und Weidel wurden bereits am vergangenen Donnerstag in der ZDF-Sendung "Klartext" nacheinander von Zuschauerinnen und Zuschauern befragt. Am Sonntagabend diskutierten sie erstmals in einer Viererrunde beim Sender RTL und ntv.