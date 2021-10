Weitergabe von Bundestags-Grundrissen Bewährungsstrafe wegen Spionage Stand: 28.10.2021 12:04 Uhr

Das Berliner Kammergericht hat einen 56-Jährigen wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit verurteilt: 2017 habe der Mann eine CD mit mehr als 300 Dateien zum Bundestagsgebäude an den russischen Geheimdienst weitergegeben.

Im Prozess um die Weitergabe von Grundrissen des Bundestags an den russischen Militärgeheimdienst GRU ist der Beschuldigte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Berliner Kammergericht sah es als erwiesen an, dass der 56-jährige Jens F. aus Potsdam sensible Daten über das Bundestagsgebäude verraten habe und verhängte wegen "geheimdienstlicher Agententätigkeit" eine zweijährige Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre und neun Monate Haft gefordert, die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Eine im Vorfeld des Verfahrens vom Gericht - im Gegenzug für ein Geständnis - angebotene Verständigung hatte der Angeklagte abgelehnt.

Beschuldigter schwieg im Prozess

Laut Anklage soll der ehemalige Mitarbeiter einer für das Parlament tätigen Sicherheitsfirma im Jahr 2017 eine CD-ROM mit mehr als 385 Grundrissdateien der vom Bundestag genutzten Liegenschaften einem Geheimdienstmitarbeiter in der russischen Botschaft in Berlin übergeben haben.

Die Firma war demnach mit der gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungen von elektrischen Geräten in den Liegenschaften des Bundestags beauftragt worden. Daher habe der Mann auch Zugriff auf PDF-Dateien mit den entsprechenden Grundrissen gehabt. Der Beschuldigte selbst hatte im Prozess geschwiegen.