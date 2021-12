Vor Jahresende Ziel von 30 Millionen Impfungen erreicht Stand: 26.12.2021 14:29 Uhr

Mitte November hatte die Bundesregierung das Zwischenziel von 30 Millionen weiteren Corona-Impfungen bis zum Jahresende ausgegeben - nun ist die Marke überschritten worden. Ein weiteres wichtiges Impfziel hingegen wird verschoben.

Die Bundesregierung hat ihr Mitte November gesetztes Ziel von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende erreicht. Die Marke wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag überschritten, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der Nachrichtenagentur dpa sagte.

"Die Booster-Kampagne in Deutschland läuft auf Hochtouren", so der SPD-Politiker. "Wir haben jetzt ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Darauf können wir alle stolz sein." Lauterbach dankte allen, die dazu beigetragen haben - insbesondere den Ärztinnen und Ärzten, aber auch denjenigen, die sich haben impfen lassen. "Sie haben damit sich selbst und der Gesellschaft einen großen Dienst erwiesen."

80-Prozent-Ziel verschoben

Ein anderes Impfziel hingegen muss die Bundesregierung verschieben: Ursprünglich war der 7. Januar als das Datum genannt worden, bis zu dem die Erstimpfungen eine Quote von 80 Prozent erreicht haben sollen. An diesem Tag soll voraussichtlich auch das nächste Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage stattfinden. Stattdessen will die Regierung die 80-Prozent-Quote nun möglichst bis Ende Januar erreichen, wie eine Regierungssprecherin dem ARD-Hauptstadtstudio sagte.

Derzeit sind in Deutschland knapp 74 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Für das Ziel von 80 Prozent müssten rund fünf Millionen weitere Menschen eine Erstimpfung erhalten.

In vielen großen Städten sind die Impfzentren an den Feiertagen geschlossen, ebenso wie viele Arztpraxen. Zwar finden auch an Weihnachten und Silvester besondere Impfaktionen statt, das Impftempo hat sich aber bereits deutlich verringert. So wurden an Heiligabend laut Robert Koch-Institut rund 67.000 Impfungen verabreicht, davon 51.000 sogenannte Booster-Impfungen zum Auffrischen des Impfschutzes. Noch am Mittwoch hatte die Zahl der verabreichten Impfdosen bei 710.000 gelegen - darunter 561.000 Booster-Impfungen.

Beratung über allgemeine Impfpflicht im Januar

Um eine höhere Impfquote zu erreichen, wird in der Politik auch über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Sie soll im Parlament in der ersten Sitzungswoche im neuen Jahr auf die Tagesordnung kommen. Eine erste Debatte zur Impfpflicht werde es im Bundestag Anfang Januar geben, sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der "Bild am Sonntag". Für eine rechtssichere Regelung stellten sich einige "nicht einfache Fragen im Detail". Das gelte insbesondere für die Frage, ab wann jemand seinen Impfstatus rechtlich verliert und eine Auffrischung notwendig ist.