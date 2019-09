Der erste Bundespräsident, Theodor Heuss, musste das Ansehen Deutschlands in der Welt wieder verbessern. Von einer Kollektivschuld wollte er nichts wissen, er sprach lieber von einer "Kollektivscham" angesichts des Holocausts. Der liberale Heuss sah es als Pflicht der Deutschen an, die NS-Verbrechen klar zu benennen. Also über das "teuflische Unrecht, das sich an dem jüdischen Volk vollzogen hat", zu sprechen, anstatt es wegzuschweigen. Seine Aufgabe als Staatsoberhaupt sah er darin, eine "ausgleichende Kraft" zu sein, die "über den Kämpfen" stehe. | Bildquelle: picture-alliance / Helga Lade Fo