Im Juni war der Chef der Bundespolizei in den Nordirak gereist, um den dorthin geflüchteten Tatverdächtigen im Mordfall Susanna festnehmen zu lassen. Jetzt wird gegen Romann wegen Freiheitsberaubung ermittelt.

Gegen den Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Romann, wird wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung ermittelt, weil er einen Mordverdächtigen möglicherweise illegal nach Deutschland gebracht hat. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bestätigte dem SWR, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen Romann eingeleitet hat.

Der Chef der Bundespolizei war im Juni persönlich in den Nordirak geflogen, um den dorthin geflüchteten Tatverdächtigen im Mordfall Susanna, Ali B., nach Deutschland zurückzuholen. Es ist unklar, ob diese Rückführung nach Deutschland rechtmäßig war. Laut irakischer Regierung gibt es zwischen Deutschland und dem Irak kein Auslieferungsabkommen.

Rückendeckung vom Innenministerium

Romann wurde wegen des Vorgehens der Bundespolizei mehrfach angezeigt. Das Bundesinnenministerium hatte der Bundespolizei kurz nach dem Zugriff im Irak den Rücken gestärkt.

Die 14-jährige Susanna aus Mainz war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei im Mai in Wiesbaden vergewaltigt und umgebracht worden. Ali B. gestand bei seiner Vernehmung, das Mädchen umgebracht zu haben, bestritt aber eine Vergewaltigung.

Trauerbotschaften, Kerzen und Blumen für Susanna F.

Zwei Staatsanwaltschaften erklärten sich für nicht zuständig

Die Staatsanwaltschaften in Wiesbaden und Potsdam hatten den Fall wochenlang geprüft und sich schließlich nicht für zuständig erklärt. Frankfurt ist zuständig, weil es sich bei dem Flugzeug, in dem Romann und der Tatverdächtige saßen, um eine Lufthansa-Maschine handelte. Die Airline hat ihren Unternehmenssitz in Frankfurt. Das Bundespolizeipräsidium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.