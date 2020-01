Wer zur Bundespolizei will, darf künftig beim Deutschtest mehr Fehler machen. Und auch schlechte Weitspringer haben bessere Chancen. So will die Behörde ihr Nachwuchsproblem lösen.

Die Bundespolizei muss neue Stellen besetzen. Allein im laufenden Jahr gehen 853 Beamte in den Ruhestand, in diesem Jahr sollen insgesamt 2150 Planstellen hinzukommen. Um diese Stellen zu besetzen, wurden nun die Anforderungen an die Bewerber gesenkt, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe.

So wurde bei den Deutschtests für den mittleren Dienst die Fehlertoleranz im Diktat angehoben. Bewerber dürfen also mehr Fehler machen.

Beim Fitnesstest wurden Weitsprung und Liegestützen gestrichen. Stattdessen gibt es jetzt nur noch einen sogenannten Pendellauf. Dabei geht es darum, die Beweglichkeit, Schnelligkeit und Gewandtheit zu testen.

Pendellauf beim Sporttest Zwei kleine Turnkästen stehen zehn Meter weit auseinander. Der Bewerber startet aus einer Schrittstellung, eine Hand berührt dabei den Kastendeckel. Auf das Kommando "Fertig-Pfiff" sprintet der Bewerber zu dem gegenüberliegenden Kasten, tippt mit einer Hand den Kastendeckel an und sprintet wieder zurück. Insgesamt muss die Zehn-Meter-Strecke zwischen den Turnkästen viermal zurückgelegt werden.



Je nach Alter und Geschlecht muss der Pendelllauf in einer Zeit zwischen 10,3 und 11,9 Sekunden absolviert werden.

Zum Sporttest gehören außerdem ein Koordinationstest und ein Zwölf-Minuten-Lauf, um die Ausdauerleistung zu überprüfen.