An einem Strang ziehen, zumindest stärker als bisher: Das wollen die Länder in der Corona-Krise. In einer Schalte mit Kanzlerin Merkel haben sich die Ministerpräsidenten auf einheitlichere Regeln geeinigt.

Die Bundesländer haben sich in der Corona-Krise auf einen Katalog gemeinsamer Maßnahmen verständigt. Geplant sind unter anderem ein deutschlandweit einheitliches Bußgeld für Maskenverweigerer und ein mögliches Ende der Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten durch einen negativen Test ab dem fünften Tag. Großveranstaltungen, bei denen die Corona-Auflagen nicht eingehalten werden können, sollen bis Ende des Jahres grundsätzlich verboten bleiben.

Nach stundenlangen Beratungen per Videoschalte traten Regierungschefin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher im Kanzleramt vor die Presse. Die gemeinsamen Beschlüsse sollen die bislang unterschiedlichen Vorgehensweisen der Länder ablösen und deutlicher machen, was in der Corona-Krise erlaubt ist und was nicht.

Eine gemeinsame Vorgehensweise habe sich bewährt, sagte Merkel - "trotz aller Interessen und regionalen Unterschiede. "Wir wollen unser Gesundheitssystem in der Pandemie stark halten." Sie verwies auf die gestiegene Zahl der täglichen Neuinfektionen. "Wir nehmen diesen Anstieg sehr ernst."

Die Umsetzung liegt nun bei den Ländern

Eine gemeinsame Vorgehensweise habe sich bewährt, sagte Merkel - "trotz aller Interessen und regionalen Unterschiede. "Wir wollen unser Gesundheitssystem in der Pandemie stark halten." Sie verwies auf die gestiegene Zahl der täglichen Neuinfektionen. "Wir nehmen diesen Anstieg sehr ernst."

Wie viel die Beschlüsse wert sind, muss sich aber erst noch zeigen: Die Umsetzung im Einzelnen ist Sache der jeweiligen Landesregierungen. Sachsen-Anhalt zum Beispiel will nicht mitmachen beim einheitlichen Bußgeld für Maskenverweigerer in Höhe von mindestens 50 Euro - dort gibt es weniger Corona-Fälle als in anderen Regionen.

Quarantäne kann schneller beendet werden

Bund und Länder erhöhen den Druck auf Urlauber, auf vermeidbare Reisen in Risikogebiete zu verzichten. Wo immer möglich, solle von Reisen in Risikogebiete abgesehen werden, sagte Merkel. Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, soll es für Covid-19-Erkrankte nach einer Rückkehr aus Risikogebieten keine Kompensation des Verdienstausfalls als Folge der Erkrankung mehr geben, wenn ihr Urlaubsziel bereits bei Reiseantritt als Risikogebiet galt. Dies soll laut Merkel im Infektionsschutzgesetz verankert werden.

Für September ändert sich laut Merkel auch nichts an der Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Möglichst ab 1. Oktober solle gelten, dass diese Rückkehrer ihre vorgeschriebene Selbstisolation für 14 Tage durch einen Test vorzeitig beenden könnten - frühestens ab dem fünften Tag nach der Rückkehr. Die häusliche Quarantäne soll intensiv kontrolliert werden, bei Verstößen sollen empfindliche Bußgelder drohen.

Außerdem verständigte sich Merkel mit den Ministerpräsidenten darauf, die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten zum Ende der Sommerferien am 15. September zu beenden.

Anspruch auf mehr Kinderkrankengeld

Entlastet werden sollen Eltern, deren Kinder in der Corona-Krise nicht in die Schule oder zur Kita können. In diesem Jahr würden gesetzlich Versicherten fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt, sagte Merkel. "Wenn ein Kind Schnupfen hat, ist die Unsicherheit für die Eltern ganz außerordentlich", begründete sie den Schritt.

Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist, sollen weiter nicht stattfinden - mindestens bis Ende Dezember 2020. Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt, die bis Ende Oktober dazu Vorschläge vorlegen soll.