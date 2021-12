Bund-Länder-Beratungen Bundesweit Einschränkungen für Ungeimpfte Stand: 02.12.2021 15:20 Uhr

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich dafür ausgesprochen, dass im Einzelhandel eine 2G-Regelung eingeführt wird. Clubs und Diskotheken sollen ab einer Inzidenz von 350 geschlossen werden. Das gab Kanzlerin Merkel nach den Beratungen bekannt.

Bund und Länder haben sich auf schärfere Corona-Regeln geeinigt, die bundesweit gelten sollen. In Geschäften sowie bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen bekommen Zugang künftig nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte oder von einer Infektion Genesene. Das erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) und den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.

Clubs und Diskotheken werden bei hohen Corona-Infektionszahlen wegen des Ansteckungsrisikos geschlossen. Dies gilt ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner.

Kontaktbeschränkungen werden verschärft

Auf Ungeimpfte kommen in ganz Deutschland strenge Kontaktbeschränkungen zu. Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht genesene Personen teilnehmen, seien auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zu beschränken, heißt es in dem von Bund und Ländern gefassten Beschluss. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres seien ausgenommen.

Der Verkauf von Böllern und Feuerwerk zu Silvester wird in diesem Jahr erneut verboten. An publikumsträchtigen Plätzen soll es ein Feuerwerksverbot geben.

"Akt der nationalen Solidarität"

Merkel sprach von einem "Akt der nationalen Solidarität". Dieser sei erforderlich, um die Infektionen zu senken und die Lage an den Krankenhäusern zu entspannen.

Scholz erneuerte das Ziel, dass es bis Weihnachten 30 Millionen weitere Corona-Impfungen gibt. "Das ist eine große logistische Herausforderung", sagte er. Diejenigen, die es bisher noch nicht gemacht hätten, sollten sich zur Impfung durchringen.

Scholz bekräftigte zudem, dass es eine einrichtungsbezogene Impfpflicht etwa für Beschäftigte in der Altenpflege und in Kliniken geben solle. Der SPD-Politiker sagte ferner, der Bundestag solle über eine allgemeine Impfpflicht abstimmen. "Aus meiner Sicht sollte es auch zu einer solchen Entscheidung des Bundestags kommen", sagte Scholz.

Zahnärzte und Apotheker dürfen impfen

Zur Eindämmung der Pandemie sollen künftig auch Zahnärzte, Apotheker und Pflegefachkräfte Impfungen gegen das Virus vornehmen dürfen. Der Bund werde den Kreis der dazu berechtigten Personen deutlich ausweiten, heißt es in dem Beschluss.