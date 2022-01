Bund-Länder-Einigung 2G-Plus und verkürzte Quarantäne Stand: 07.01.2022 16:13 Uhr

Bund und Länder haben sich bei ihrem Treffen angesichts der Omikron-Variante offenbar auf weitere Corona-Maßnahmen geeinigt: In der Gastronomie wird die 2G-Plus-Regel eingeführt, die Quarantänezeiten werden verkürzt.

Im Kampf gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus haben sich Bund und Länder laut übereinstimmenden Medienberichten auf weitere Zugangsbeschränkungen in der Gastronomie verständigt. Bundesweit und inzidenzunabhängig soll demnach der Zugang zu Restaurants und Cafés nur noch für Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Corona-Test oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung möglich sein.

Die Verschärfungen sollen laut den Berichten kurzfristig gelten. Da jedoch erst noch ein entsprechender Kabinettsbeschluss notwendig ist, sei der genaue Zeitpunkt noch offen, schreibt der "Tagesspiegel". In einer Beschlussvorlage zu den heutigen Bund-Länder-Beratungen war zuvor vom 15. Januar als mögliches Datum die Rede gewesen.

Beim Vollzug der Regelung wollen die Länder "ein besonderes Augenmerk auf Bars und Kneipen legen", berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf das Beschlusspapier.

Verkürzte Quarantäne- und Isolationszeiten

Zudem hätten sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten und die Bundesregierung auf eine Verkürzung der Quarantäne- und Isolationszeiten verständigt, berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Demnach sollen die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter verkürzt und vereinfacht werden.

Bisher kann Quarantäne und Isolierung je nach Virusvariante, Impf- und Genesenenstatus für bis zu 14 Tage gelten. Wenn es sich etwa um Omikron handelt, gibt es auch für Geimpfte keine Ausnahmen. Künftig sollen Kontaktpersonen, die bereits eine Auffrischungsimpfung haben, von der Quarantäne ausgenommen sein, berichtete die Nachrichtenagentur dpa.

Freitesten nach sieben Tagen

Für alle Übrigen sollen Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden. Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest mit Nachweis freitesten können. Damit soll auch die Arbeitsfähigkeit in der kritischen Infrastruktur gesichert werden, also etwa im Gesundheitswesen, bei Polizei oder Feuerwehr.

Allerdings stehen die neuen Quarantäne-Regeln, wie alle Einzelpunkte, unter dem Vorbehalt eines Gesamtbeschlusses über alle Teile der Vereinbarungen.