Debatte über Lauterbach-Plan Weitere Gratis-Coronatests gefordert Stand: 22.06.2022 08:24 Uhr

Geht es nach dem Bundesgesundheitsminister, sollen die kostenlosen Corona-Bürgertests bald auslaufen, trotz steigender Sieben-Tage-Inzidenz. Dafür bekommt er Zustimmung, aber es gibt auch heftige Kritik.

Die Stiftung Patientenschutz fordert kostenlose Corona-Bürgertests auch über den 30. Juni hinaus. Es dürfe hier keinen Kahlschlag geben, so der Vorsitzende Eugen Brysch in der Rheinischen Post. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse seine Pläne an die Lebenswirklichkeit der Hilfsbedürftigen daheim anpassen.

Die Menschen wollen sicher sein, möglichst niemanden in der Altenpflege anzustecken. Aber auch Schwerstkranke und deren Angehörige brauchen den kostenlosen Testschirm.

Auch in der Ampel-Koalition deutet sich eine Kontroverse an. "Wir sind dafür, dass wir breit verfügbare kostenlose Tests in der Bevölkerung auch im Herbst haben", sagte der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen im Deutschlandfunk. Kostenlose Schnelltests seien ein entscheidendes Instrument, um den Überblick in der Pandemie zu behalten, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und damit sich jeder Einzelne verantwortungsvoll verhalten könne. Zur Kostensenkung könne man darüber reden, wer diese Test künftig anbieten solle, etwa Apotheken und Arztpraxen.

Die kommunalen Spitzenverbände pochen ebenfalls auf kostenlose Corona-Bürgertests. Diese seien ein erstes Frühwarnsystem in der Pandemie. Es brauche diese Tests, damit man das Infektionsgeschehen wenigstens halbwegs einschätzen könne, hatte der Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Münster, Markus Lewe (CDU), bereits am Sonntag gesagt.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hingegen ist gegen ein Weiterführen der kostenlosen Tests. Diese brächten sehr wenig und seien mit sehr viel Kosten verbunden, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Gesundheitsminister beraten über Corona-Pandemie

Am Mittag kommen die Gesundheitsminister des Landes in Magdeburg mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu sprechen.

Im Vorfeld wahren Pläne des Bundesgesundheitsministers bekannt geworden, den anlasslosen Zugang zu kostenlosen Corona-Bürgertests Ende Juni auslaufen zu lassen. Künftig könnten dann nur noch Menschen mit Symptomen sowie einige ausgewählte Personengruppen wie Schwangere, Kleinkinder oder Menschen mit vielen Kontakten einen kostenfreien Test erhalten, ebenso Geflüchtete aus der Ukraine. Auch präventive Testungen vor Krankenhaus- oder Pflegeheimbesuchen sollen weiter gratis angeboten werden.

Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch erneut gestiegen, auf jetzt 488,7. Am Vortag lag der Wert noch bei 458,5, im Vormonat bei 322,4. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle vom RKI gar nicht mehr erfasst werden, vor allem, weil viele Infizierte keinen PCR-Test mehr machen lassen. Das RKI nimmt aber nur positive PCR-Tests in seine Statistik mit auf.