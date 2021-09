Bundestagswahl Duelle, Premieren und Verlierer

Zwei Bundesminister, die gegeneinander antreten und eine Stadt, in der die AfD keine Chance hat - auch abseits der Berliner Politik-Bühne hat es gestern Überraschungen und Premieren mit prominente Namen gegeben. Ein Überblick.

Bundesminister gegen Bundesminister

Im Wahlkreis Saarlouis haben gleich zwei Politpromis um ein Direktmandat gekämpft: Heiko Maas, Bundesaußenminister von der SPD, und CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Gewonnen hat der Außenminister. Nach dem vorläufigen Ergebnis kam Maas auf 36,7 Prozent der Stimmen, Altmaier auf 28,0. Es ist das bundesweit einzige Duell zweier Bundesminister um ein Direktmandat für den Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2017 war es übrigens noch andersherum: Damals war Altmaier als Sieger vom Platz gegangen. Maas war damals über die SPD-Landesliste in den Bundestag gerückt. Sowohl Maas als auch Altmaier kommen gebürtig aus dem Kreis.

Potsdamer Duell

Eine Kanzlerkandidatin, ein Kanzlerkandidat, ein Wahlkreis: Auch im Wahlkreis Potsdam ist die Promidichte hoch. Nun ist klar: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz konnte Potsdam als Direktkandidat mit deutlichem Vorsprung für sich entschieden. Laut Landeswahlleiter Brandenburg kam Scholz auf 34,0 Prozent. Auf dem zweiten Platz lag Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock mit 18,8 Prozent.

Olympiasieger gewinnt gegen Maaßen

Kein Glück hatte der umstrittene Ex-Bundesverfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen in seinem Wahlkreis Südthüringen. Mit seiner CDU-Kandidatur für ein Direktmandat im Bundestag scheiterte er deutlich. Maaßen kam nach Auszählung aller Stimmen im südthüringer Wahlkreis 196 auf 22,3 Prozent der Erststimmen. Sein SPD-Kontrahent, der Olympiasieger und Ex-Biathlon-Bundestrainer, Frank Ullrich, holte das Direktmandat mit 33,6 Prozent der Erststimmen.

Schlappe für Kretschmann-Sohn

Auch Johannes Kretschmann, der Sohn des grünen Ministerpräsidenten hat sein Ziel verfehlt. Er verlor den Kampf um das Direktmandat im Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen klar gegen den CDU-Kandidaten Thomas Bareiß. Der 43-jährige Grünen-Politiker holte 16,9 Prozent der Erststimmen, Bareiß dagegen 30,1 Prozent, wie das Landratsamt Sigmaringen am Sonntagabend mitteilte.

Grünen-Politiker Johannes Kretschmann, Sohn des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Bild: dpa

Der ewige Lauterbach

Dagegen kann sich SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach über eine treue Wählerschaft ein seinem Wahlkreis freuen. Der Mediziner sicherte sich mit großem Vorsprung das Direktmandat in seinem Wahlkreis Leverkusen - Köln IV. Lauterbach, der in der Pandemie bundesweit den Ton mit angegeben hatte, holte 45,6 Prozent der Erststimmen. Damit hat er seinen Wahlkreis bereits zum fünften Mal gewonnen. Die CDU-Kandidatin, NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler, kam auf 20,4 Prozent. Sie gilt als eine Vertraute von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Da Güler auf Platz acht der Landesliste der nordrhein-westfälischen CDU steht, dürfte ihr Einzug in den Bundestag gesichert sein.

Die einen CDU-Promis gewinnen, ...

Auch CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz hat das Direktmandat geholt. Nach Auszählung fast aller Stimmbezirke im Hochsauerlandkreis kommt er auf 40,5 Prozent der Erststimmen und distanziert damit den SPD-Kandidaten Dirk Wiese (32,2 Prozent). In der CDU-Hochburg schneidet Merz deutlich besser ab als seine Partei, die 33,5 Prozent der Zweitstimmen erreicht.

Friedrich Merz holte das Direktmandat im Hochsauerlandkreis. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor verlor dagegen in seinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Bild: dpa

... andere verlieren

Mit Kanzleramtschef Helge Braun, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer verpassten dagegen drei weitere CDU-Polit-Promis die Direktmandate. Klöckner erreichte im Wahlkreis Kreuznach in Rheinland-Pfalz laut Landeswahlleiter 29,1 Prozent - und verlor damit gegen den Konkurrenten der SPD. So erging es auch Braun, der in seinem hessischen Wahlkreis Gießen 29,6 Prozent der Erststimmen bekam. Im Wahlkreis Saarbrücken verlor Kramp-Karrenbauer mit 25,1 Prozent der Stimmen. Kramp-Karrenbauer hatte Direktmandat in diesem Wahlkreis für die CDU zurückerobern wollen, nachdem dieses 2017 an die SPD gegangen war. Und: Auch der CDU-Bundestagabgeordnete Philipp Amthor verlor in seinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern gegen den SPD-Politiker Erik von Malottki. Amthor landete damit nur auf dem dritten Platz - noch hinter dem AfD-Politiker Enrico Komning (24,3 Prozent).

SPD-Vorsitzende erneut ohne Direktmandat

Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken erhält kein Direktmandat. Die meisten Erststimmen in ihrem Wahlkreis Calw erhielt der CDU-Politiker Klaus Mack (48). Der Bürgermeister der Stadt Bad Wildbad errang den Angaben des Landkreises Calw zufolge nach Auszählung aller Stimmen 33,8 Prozent in der traditionellen CDU-Hochburg. Saskia Esken kam mit 17,2 Prozent auf den zweiten Platz; sie konnte damit ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Bundestagswahl leicht verbessern (2017: 16,9 Prozent). Als Spitzenkandidatin der SPD in Baden-Württemberg zieht sie über die Landesliste dennoch in den Bundestag ein.

Direktmandat in symbolträchtigen Wahlkreis geht an die SPD

Nach mehr als 30 Jahren hat die CDU bei einer Bundestagswahl nicht das Direktmandat in Angela Merkels bisherigem Wahlkreis geholt. Für den Wahlkreis 15 zieht nun die 27-jährige Anna Kassautzki von der SPD mit 24,3 Prozent der Erststimmen in den Bundestag ein. Auf Platz zwei landete im Wahlkreis Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I Merkels Nachfolger als CDU-Direktkandidat, der 33-jährige Georg Günther. Für ihn stimmten 20,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Er lag damit nur knapp vor Leif-Erik Holm von der AfD (19,9 Prozent). Die scheidende Bundeskanzlerin holte seit 1990 acht Mal in Serie das Bundestagsdirektmandat in Vorpommern. Dieses Jahr war sie nicht mehr zur Wahl angetreten.

Transgender-Frau schafft es in den Bundestag

Über die Liste der bayerischen Grünen hat die Transgender-Frau Tessa Ganserer aller Voraussicht nach den Einzug in den Bundestag geschafft. Sie stand auf Listenplatz 13 der bayerischen Grünen, die nach Hochrechnungen 13,9 Prozent eingefahren haben. Ganserer sitzt seit 2013 im bayerischen Landtag. Im November 2018 outete sie sich öffentlich als transsexuell. Im Wahlkreis Nürnberg-Nord kam Ganserer auf 22,6 Prozent der Erststimmen, die SPD-Kandidatin Gabriela Heinrich auf 21,9 Prozent. Ganserer sagte dem BR, ihr Ergebnis sei ein Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft.

Im Bundestag gab es bisher nur eine Transperson, die sich aber erst nach ihrer Amtszeit outete. "Die Bundestagswahlen 2021 sind in dieser Hinsicht ein historischer Moment", hatte Gabriel_Nox Koenig vom Bundesverband Trans* e.V. im Vorfeld der Wahl erklärt. Denn mit Tessa Ganserer, ihren Parteikolleginnen Victoria Broßart (Bayern) und Nyke Slawik (NRW) sowie der SPD-Politikerin Ria Cybill Geyer (Brandenburg) waren laut Verband zum ersten Mal offen lebende Transmenschen auf den Wahllisten vertreten.

Transgender-Frau Tessa Ganserer zieht für die Grünen in den Bundestag ein Bild: dpa

Ein Abgeordneter für den SSW

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) zieht mit einem Abgeordneten wieder in den Bundestag ein - erstmals seit rund 70 Jahren. Die Partei der dänischen Minderheit und der nationalen Friesen ist als Partei der nationalen Minderheit von der Fünf-Prozent-Hürde befreit und musste nur so viele Stimmen gewinnen, dass ihr nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Gewählt werden konnte der SSW nur in Schleswig-Holstein.

Für den SSW sitzt künftig der Flensburger Stefan Seidler formal als fraktionsloser Abgeordneter im Parlament. Für den SSW ist es eine Rückkehr in den Bundestag nach sehr langer Zeit. Im Jahr 1949 schaffte Hermann Clausen als bislang einziger Abgeordnete für eine Legislaturperiode den Einzug. 1961 beschloss die Partei dann, nicht mehr für das Bundesparlament anzutreten. Seitdem wurde ein Comeback regelmäßig diskutiert, jedoch stets mehrheitlich abgelehnt. Im September 2020 stimmte ein Parteitag dann mehrheitlich für eine Teilnahme an der Bundestagswahl 2021.

Münster - kein gutes Pflaster für die AfD

Münster in Nordrhein-Westfalen bleibt weiterhin kein gutes Pflaster für die AfD. Laut vorläufigem Endergebnis kommt die Partei bei der Bundestagswahl auf gerade mal 2,9 Prozent der Zweitstimmen. Damit liegt sie 2,1 Prozentpunkte unter dem Ergebnis von 2017. Bundesweit hatte die Alternative für Deutschland in der Studenten- und Bischofsstadt bereits bei der Bundestagswahl 2017 mit 4,9 Prozent die wenigsten Zweitstimmen bekommen. Schwächer waren die Rechtspopulisten bei der Wahl vor vier Jahren in keinem anderen Wahlkreis.