Interaktiv Wahlkreise in Deutschland Von arm bis reich, von jung bis alt

Wo sind die Einkommen hoch und wo bekommen viele Hartz IV? Wo leben viele junge Menschen und wo viele ältere? In den 299 Wahlkreisen unterscheidet sich die Lage - mit Folgen für das Wahlergebnis. Die interaktive Karte zeigt die regionalen Lebensverhältnisse.

Viele Faktoren beeinflussen die Wahlentscheidung der Menschen in Deutschland. In Regionen mit vielen Arbeitslosen oder Hartz-IV-Empfängern werben möglicherweise andere Parteien erfolgreich um Stimmen als in Regionen mit hohen Haushaltseinkommen und vielen Beschäftigten. In Wahlkreisen mit besonders vielen jungen Menschen spielen oft andere Themen eine entscheidende Rolle als in Regionen mit vielen Rentnern.

Die interaktive Deutschlandkarte zeigt eine Reihe wichtiger Sozialstrukturdaten. Die unterschiedliche intensive Einfärbung macht deutlich, in welchen Wahlkreisen der betreffende Wert besonders hoch oder besonders niedrig liegt. Um einen Bezug zwischen diesen Strukturdaten und dem Wahlverhalten herzustellen, lassen sich in der Karte auch die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2017 anzeigen und in der Darstellung mit den aktuellen Strukturdaten kombinieren. Am kommenden Sonntag wird tagesschau.de in den Stunden nach Schließung der Wahllokale eine vergleichbare interaktive Karte auf Basis ausgezählter Wahlkreise dann auch mit den Ergebnissen der Bundestagswahl 2021 anbieten.