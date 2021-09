Hintergrund Teams und Termine für Sondierungen Wer redet wann mit wem?

Die Parteien stellen sich personell für Sondierungen auf. Die Grünen kommen zu zehnt, die SPD zu sechst - und die FDP mal so, mal so. Auch der Zeitplan für die Gespräche nimmt Gestalt an.

Nach einem ersten überraschenden Treffen von FDP und Grünen haben die Parteien Termine für Sondierungsgespräche zur Bildung einer möglichen Regierung vereinbart. Bei der bevorstehenden Regierungsbildung kommen nur Dreierbündnisse in Frage.

Der aktuelle Zeitplan

- Am Freitag wollen Grüne und FDP wollen erneut miteinander sprechen. Es sollen "erste inhaltliche Fragen vertieft werden", heißt es aus der FDP.

- Am Samstag treffen sich die Grünen zu einem kleinen Parteitag. Die FDP wiederum trifft sich mit CDU und CSU.

- Am Sonntag wollen die Sozialdemokraten erst mit der FDP reden, dann mit den Grünen.

- Für die kommende Woche hat die Union die Grünen zu Gesprächen eingeladen.

Die Teams

- Die Grünen wollen mit einem zehnköpfigen Sondierungsteam in die Gespräche über die Regierungsbildung gehen. Das geht aus einem Entwurf der Parteiführung für einen kleinen Parteitag hervor, der an diesem Samstag in Berlin stattfinden soll.

Neben den Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck und den Fraktionschefs im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter, sollen dem Team die Fraktionsgeschäftsführerin Britta Hasselmann, Parteigeschäftsführer Michael Kellner, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, der Europaparlamentarier Sven Giegold und die stellvertretende Parteivorsitzende Ricarda Lang angehören.

In einem Grünen-Papier für den Kleinen Parteitag steht, die Sondierungen sollten "zügig und vertrauensvoll" in Koalitionsgespräche münden. Die zähen Verhandlungen im Jahr 2017 über die Bildung einer Koalition von Union, Grünen und FDP, die die Liberalen dann letztlich platzen ließen, dürften sich nicht wiederholen.

- Die FDP schickt, je nachdem, wie SPD und Union ins Gespräch gehen, sechs oder zehn Mitglieder ihres zwölfköpfigen Präsidiums zu den Treffen.

- Die SPD kommt zu sechst mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz, den Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Fraktionschef Rolf Mützenich, der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Generalsekretär Lars Klingbeil.

- Zum Team der Union ist noch nichts bekannt.