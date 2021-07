Lindner im ARD-Sommerinterview "Für uns zählen Inhalte"

Wenn es nach FDP-Chef Lindner geht, wird er nach der Bundestagswahl Finanzminister in einer schwarz-gelben Koalition. Im ARD-Sommerinterview machte Lindner keinen Hehl aus seiner Skepsis gegenüber einer Ampel.

FDP-Chef Christian Lindner geht nach eigener Aussage davon aus, dass die nächste Bundesregierung erneut unionsgeführt sein wird. "Nach meiner Erwartung hat sich bereits geklärt, wer in das Kanzleramt einziehen wird", sagte Lindner im ARD-Sommerinterview. "Ich sehe es als nahezu gesichert an, dass der Regierungsbildungsauftrag an die CDU geht." Die jetzt noch offene Frage sei, wer wichtige Rollen innerhalb der Regierung übernehmen werde.

Lindner bekräftigt Interesse am Finanzministerium

Lindner erneuerte in diesem Zusammenhang seine Bereitschaft, das Amt des Bundesfinanzministers zu übernehmen. Die Frage sei, "soll das ein Robert Habeck von den Grünen sein - er will die Schuldenbremse aufweichen, er will die Steuern erhöhen, er hat eine Orientierung nur auf öffentliche Investitionen -, oder soll das ein Minister der FDP sein?" Er sei bereit, das Amt zu übernehmen, so Lindner: "Mit dem Respekt vor der Schuldenbremse" und der Überzeugung, dass im Hochsteuerland Deutschland keine Steuern erhöht werden sollten. "Jetzt können die Menschen urteilen, was sie für das Land für die bessere Lösung halten."

Mit Blick auf Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl ließ Lindner durchblicken, dass er ein Zweierbündnis zwischen Union und FDP klar bevorzuge. Befragt nach der Möglichkeit einer Ampelkoalition zwischen Grünen, SPD und Liberalen, sagte Lindner: "Das ist ein fiktives Szenario." Er sehe nicht, dass es rechnerisch oder von den politischen Inhalten her ausreichend Gemeinsamkeiten für ein Ampel-Bündnis gebe: "Mir fehlt die Fantasie, welches inhaltliche Angebot Annalena Baerbock der FDP machen könnte, das attraktiver wäre als die Angebote, die vor vier Jahren Frau Merkel gemacht hat." Hier könnten sich die Menschen auf die FDP genauso verlassen wie vor vier Jahren: "Für uns zählen Inhalte, und nicht Positionen und Karrieren."

Offen für Jamaika

Ungeachtet dessen seien die Liberalen bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen, erklärte der Parteichef. "Die Aufgaben, die in den kommenden Jahren vor uns liegen, sind enorm", so Lindner. Es gehe um die Bewältigung des Klimawandels und um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. "Dabei müssen unsere freiheitliche Lebensweise, müssen Wohlstand und Arbeitsplätze erhalten bleiben." Die Demut vor diesen Aufgaben sei groß, aber gleichzeitig habe er die Bereitschaft, diese Herausforderungen anzunehmen.

Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele erklärte im Anschluss an das Interview, sie habe ein Nein zu einer Ampelkoalition klar aus Lindners Äußerungen herausgehört. "Schwarz-Gelb ist die klare Wunschkoalition", so Römmele auf tagesschau24. Gleichzeitig blinke Lindner in Richtung Jamaika: Ein solches Bündnis zwischen Union, Grünen und FDP seien für die Liberalen unter einem Bundeskanzler Armin Laschet klarer vorstellbar als vor vier Jahren unter Angela Merkel.