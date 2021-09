Scholz zu Koalitionsoptionen Werben um Grüne, Kritik an Linken

"Viele Schnittmengen": Die Grünen wären bevorzugter Koalitionspartner von SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Für die Linkspartei hat er in einem Interview Kritik und viele unverhandelbare Punkte. Die Linke selbst bereitet aber schon Gespräche vor.

Angesichts steigender Umfragewerte hofft SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz laut eigenen Worten auf eine Mehrheit für eine rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl. "Ich möchte gerne mit den Grünen zusammen regieren", sagte der Bundesfinanzminister und Vizekanzler dem "Tagesspiegel". Er habe schon in verschiedenen Regierungen mit den Grünen zusammengearbeitet. Beide Parteien hätten zwar "unterschiedliche Zielsetzungen, aber wir haben viele Schnittmengen."

Im aktuellem ARD-DeutschlandTrend kommt die SPD auf 25 Prozent und die Grünen auf 16 Prozent.

Kritik an Linkspartei

Scholz kritisierte die Linkspartei für deren Haltung zum Bundeswehr-Rettungseinsatz in Afghanistan. Das Abstimmungsverhalten im Bundestag sei "schlimm" gewesen. Die Mehrheit der Linken-Abgeordneten hatte sich enthalten, es gab aber auch einige Ja- und Nein-Stimmen.

Wer Regierungsverantwortung übernehmen wolle, müsse sich klar zur Zusammenarbeit mit den USA, zur transatlantischen Partnerschaft und zur NATO bekennen, sagte Scholz. "Er muss sich bekennen zu einer starken, souveränen Europäischen Union und dazu, dass wir solide mit dem Geld umgehen, dass die Wirtschaft wachsen muss", fügte er hinzu. Diese Anforderungen seien unverhandelbar.

"Wann, wenn nicht jetzt?"

Nach Ansicht von Linken-Chefin Susanne Henning-Wellsow stehen die Chancen für ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei auf Bundesebene so gut wie noch nie. "Wann, wenn nicht jetzt?", fragte sie in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Daher bereite man sich in ihrer Partei "zum ersten Mal in der Geschichte der Partei" konkret auf eine Koalition mit SPD und Grünen vor.

Die Linken-Spitzenkandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch wollen dafür bereits an diesem Montag ein Regierungsprogramm mit Eckdaten für mögliche Koalitionsverhandlungen vorstellen. Wie die "FAS" berichtet, ist dieses bereits recht konkret. Unter anderem wolle die Linke den Mindestlohn und die Renten erhöhen, Hartz-IV abschaffen und eine Kindergrundsicherung sowie einen bundesweiten Mietendeckel einführen.

Henning-Wellsow setzt dabei auf die Zustimmung an SPD- und Grünen-Basis. Sie sei sich nicht sicher, ob Scholz und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wirklich Interesse daran hätten, mit der Linken zu regieren. "Ich weiß aber bei beiden, dass der Laden dahinter schon will", so Henning-Wellsow.

Ein rot-grün-rotes Bündnis käme in aktuellen ARD-DeutschlandTrend auf 47 Prozent.

Laschet warnt vor Linksbündnis

CDU-Chef Armin Laschet warnte eindringlich von Rot-Grün-Rot. "Manche sagen ja: Jetzt wird die Rote-Socken-Kampagne wieder belebt", sagte Laschet. Darum gehe es aber nicht. Wenn die Linke die NATO und den Verfassungsschutz auflösen wolle, seien es Gründe, "dass diese Leute nicht in einer deutschen Regierung sitzen dürfen", so Laschet. Scholz habe dazu aber keine klare Haltung.