Lindner im Bericht aus Berlin Von "inhaltlicher Orientierung" der CDU nicht überzeugt

Lange lag die Union in den Umfrage vorn, aktuell ist es die SPD. Was heißt das für die FDP? Im Bericht aus Berlin betonte deren Chef Lindner, die Union stehe der FDP näher, übte aber auch deutliche Kritik am Wunschpartner.

Blickt man auf die aktuellen Umfragen, kann sich die FDP berechtigte Hoffnungen machen, an einer künftigen Bundesregierung beteiligt zu sein. Denn welche Partei auch immer gewinnt: Sie wird vermutlich zwei Partner brauchen, um eine Koalition bilden zu können. Doch während lange Zeit die Union in Führung lag - für die die FDP ein erklärter "Wunschpartner" ist - liegt aktuell in den meisten Umfragen die SPD vorne. Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend hat sie sogar einen Vorsprung von fünf Prozentpunkten. Das macht es für die FDP komplizierter.

Denn Wunschpartner der SPD wären die Grünen. Und zu einem möglichen Bündnis mit diesen beiden Parteien hatte sich FDP-Chef Christian Lindner schon mehrfach ablehnend geäußert - wenn auch zuletzt weniger kategorisch. Im Bericht aus Berlin sagte er nun, das Programm von SPD und Grünen sei keines, das eine "inhaltliche Verwandtschaft zu unserem Gedankengut hat". CDU und CSU stünden der FDP in der Sache deutlich näher. Er schloss ein Bündnis mit SPD und Grünen aber ausdrücklich auch nicht aus.

"Keine Verschiebung der politischen Koordinaten"

Lindner übte aber auch deutliche Kritik an der Union. Die "politisch inhaltliche Orientierung" der CDU überzeuge ihn nicht. Als Beispiele nannte er die Frage von Steuererhöhungen. Hier habe es unterschiedliche Signale gegeben, Steuern dürften aber nicht erhöht werden. Auch wolle die Union an der Schuldenbremse "herumdoktern". Und bei der Frage des Klimaschutzes sorge er sich, "dass die Union nicht ein klares Signal sendet, dass sie stärker auf Technologie setzt und nicht doch auf eine sehr stark staatsorientierte und an Verboten orientierte Politik."

Lindner betonte die Eigenständigkeit seiner Partei und warnte die Wähler davor, bei der Bundestagswahl taktisch zu wählen. Man sollte sich an politischen Inhalten orientieren. Angebot der FDP sei eine "Politik der Mitte". SPD und Grünen warf er erneut vor, mit der Linkspartei "zu flirten" und versprach: Mit seiner Partei werde es "keine Verschiebung der politischen Koordinaten nach links geben. Denn wir haben bereits sehr viel linke Politik in Deutschland, wir brauchen nicht noch mehr davon."

Scholz: "Möchte mit den Grünen zusammen regieren"

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte zuvor in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei eine Absage erteilt - unter anderem mit Verweis auf das Abstimmungsverhalten der Linken zum Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Kabul. Das Abstimmungsverhalten im Bundestag sei "schlimm" gewesen, so Scholz. Die Mehrheit der Linken-Abgeordneten hatte sich enthalten, es gab aber auch einige Ja- und Nein-Stimmen.

"Ich möchte gerne mit den Grünen zusammen regieren", sagte Scholz in dem Interview. SPD und/oder Grüne müssten bis zur Wahl Ende September aber noch deutlich zulegen, um zu zweit auf eine Mehrheit zu kommen. Sollte es nicht für eine Regierung nur aus SPD und Grünen reichen, strebt Scholz laut "Tagesspiegel" eine Ampel-Koalition mit der FDP an.

Das Interview mit Lindner wurde am Nachmittag aufgezeichnet.