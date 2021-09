SPD kritisiert Laschet-Aussage "Geschichtsvergessen" und "würdelos"

Die Rede von CDU-Chef Laschet sorgt für Empörung in der SPD. Laschet hatte auf dem CSU-Parteitag gesagt, dass die Sozialdemokraten in der Nachkriegsgeschichte immer auf der falschen Seite gestanden hätten.

Die Rede des Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, auf dem CSU-Parteitag stößt bei der SPD auf Verärgerung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kritisierte via Twitter, den Beitrag der Sozialdemokratie zum Aufbau des Landes und der Demokratie zu leugnen, sei "nicht nur geschichtsvergessen, sondern unanständig und würdelos".

"Wie tief kann man sinken"

Die SPD-Abgeordnete im Europaparlament, Katarina Barley, zeigte sich empört. "Weil man nichts eigenes hat, mit dem man werben kann, anderen ihre historischen Verdienste absprechen - wie tief kann man sinken", schrieb sie auf Twitter. "Ich hoffe so sehr, dass so jemand in Deutschland niemals Kanzler werden kann."

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil reagierte auf Laschets Rede. "Die Union hat unter Laschet echt Anstand und Würde verloren", schrieb er auf Twitter. "Nein zum Irak-Krieg, die Ostpolitik von Brandt, Einführung Mindestlohn & Grundrente, Ehe für alle usw. Überall haben wir uns gegen die Konservativen durchgesetzt."

Laschet hatte in seiner Rede gesagt, dass die Sozialdemokraten "in allen Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte immer auf der falschen Seite standen" und ausdrücklich vor einer möglichen Regierung von SPD, Grünen und Linkspartei gewarnt. "Es ist nicht egal, wer in der nächsten Regierung sitzt", sagte Laschet.