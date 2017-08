Im ARD-Sommerinterview hat sich SPD-Kanzlerkandidat Schulz im Angriffsmodus gezeigt. Ob Diesel-Streit oder Türkei-Politik: Vier Wochen vor der Bundestagswahl sucht Schulz die Konfrontation mit Merkel und der Union. Die Wahl gibt er noch lange nicht verloren.

Diesel-Streit, Umgang mit der Türkei, Bildung: Im ARD-Sommerinterview hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Politik von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel scharf angegriffen.

"Angela Merkel hat keinen Plan", sagte Schulz etwa mit Blick auf den aktuellen Streit um den Diesel und die Zukunft von Verbrennungsmotoren insgesamt. "Wir müssen Fahrverbote vermeiden", so Schulz und verwies auf den Fünf-Punkte-Plan der SPD inklusive des Bekenntnisses zum Diesel. Die Diesel-Technik müsse optimiert werden, denn: "Natürlich brauchen wir Benziner und Diesel noch sehr lange." Umrüstungen müssten die Hersteller bezahlen. Notfalls müsse der Staat gesetzlich die Automobilfirmen zwingen, diese Kosten zu übernehmen.

Keine Deadlines für Diesel

Von Deadlines für den Diesel-Antrieb hielt Schulz nichts: "Ich halte es überhaupt nicht für sinnvoll, über irgendwelche Daten zu reden. Das ist doch die Verunsicherung in der Automobilindustrie, bei den Verbrauchern." Der Diesel werde noch lange da sein.

Angesprochen auf die Möglichkeit für Sammelklagen auch in Deutschland, verwies Schulz auf das Kanzleramt. Alles werde dort blockiert. Musterfeststellungsklagen könnten deutschen Autokäufern längst offenstehen, wenn CDU/CSU sie nicht blockiert hätten. Eine solche Blockade gebe es etwa auch beim Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit für Frauen.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz im Sommerinterview

Matthias Deiß, ARD Berlin, 27.08.2017, tagesschau 17:15 Uhr







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-322039~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Harte Kante gegen die Türkei"

Scharfe Kritik auch an der Türkei-Politik Merkels. Er sei für "harte Kante" gegen die Türkei und Staatspräsident Erdogan. "Wir erleben einen türkischen Präsidenten, der internationale Regeln bricht und sich in den Wahlkampf hierzulande einmischt." Das sei einmalig. "Deutsche Politik muss auf diese inakzeptable Vorgehensweise reagieren."

Der SPD-Kandidat warf der Kanzlerin vor, sie reagiere auf Provokationen Erdogans zu zögerlich. "Wie lange wollen wir tatenlos zusehen, dass Herr Erdogan uns an der Nase herumführt?", fragte Schulz mit Blick auf den Journalisten Deniz Yücel und andere in der Türkei inhaftierte Deutsche.

"Gabriel macht kluge Außenpolitik"

Schulz nimmt ausdrücklich in Kauf, dass ihn weniger Deutsch-Türken wegen seines harten Kurses wählen. "Aber dann kann ich nicht deshalb - aus diesen taktischen Erwägungen - mein Prinzip aufgeben." Er warf Merkel vor, taktisch zu handeln: "Das prägt doch die deutsche Innenpolitik in extremer Weise. Gerade auch Frau Merkel verhält sich da so. Alles wird immer nur taktisch bewertet", sagte Schulz im ARD-Sommerinterview.

Ausdrücklich stützte Schulz Außenminister Sigmar Gabriel, der zuletzt vor Reisen in die Türkei abgeraten hatte. "Gabriel macht kluge deutsche Außenpolitik."

Gabriel - der Wahlkämpfer

Überhaupt: Sigmar Gabriel. Der Ex-SPD-Chef und jetzige Außenminister äußert sich immer wieder auch zu innenpolitischen Themen, böse Zungen sprechen gar von einem "Parallelwahlkampf". Ob das immer mit Schulz abgesprochen sei? "Sigmar Gabriel und ich sprechen uns täglich ab", unterstreicht Schulz. Und fügt hinzu: "Gabriel ist einer unserer besten Wahlkämpfer."

Schulz hat Anfang des Jahres das Amt des Parteichefs von Gabriel übernommen. Gabriel hatte auch die Kanzlerkandidatur Schulz überlassen und war dann Außenminister geworden.

Seit Gabriel nicht mehr SPD-Chef ist, wirkt er wie befreit. Der Job als Außenminister macht ihm sichtlich Spaß. Und ein bisschen Wahlkampf macht Gabriel nebenbei auch.

Merkel sei "entrückt und abgehoben"

Die Wahl gibt Schulz trotz schlechter Umfragewerte noch lange nicht verloren. "Jeder zweite Wähler ist noch unentschlossen. An die Unentschiedenen will ich ran". Der Wahlkampf werde jetzt erst richtig spannend. Und viele Leute hätten das Gefühl, Merkel sei entrückt und abgehoben. Der SPD-Chef zog einen Vergleich zum von "Agonie" geprägten Ende der Amtszeit des früheren Kanzlers Helmut Kohl in den 1990er-Jahren. "Das möchte ich Deutschland ersparen", sagte er.

Für morgen kündigte Schulz einen Plan für einen nationalen Bildungspakt an. Zusammen mit den Regierungschefs der SPD-geführten Bundesländer werde er eine Bildungsinitiative für mehr Kita-Plätze, für die Abschaffung der Kita-Gebühren, für mehr Ganztagsschulplätze, für Investitionen in helle und moderne, gut ausgestattete - auch mit WLAN und Internet ausgestattete - Schulen vorlegen. Zwölf Milliarden Euro wolle er als Kanzler dafür in der nächsten Legislaturperiode bereitstellen.

Das Sommerinterview mit Martin Schulz wird ab 18.30 Uhr im "Bericht aus Berlin" im Ersten ausgestrahlt. Ab 19.00 Uhr stellt er sich live Ihren Fragen bei "Frag selbst".