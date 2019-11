Abwahl Ausschussvorsitzende

70 Jahre Bundestag – und noch nie ist ein Ausschuss-Vorsitzender abgewählt worden. Also: Geht das überhaupt, kann man einen Ausschuss-Vorsitzenden abwählen?



Ja, es geht, sagt der zuständige Geschäftsordnungs-Ausschuss. Selbst wenn das in der besagten Geschäftsordnung so genau nicht drinsteht. Da steht nämlich nur der eine Satz: Dass die Ausschüsse - nach den Vereinbarungen im Ältestenrat - ihre Vorsitzenden selbst bestimmen. Wie genau, ist auch nicht festgelegt. Es kommt vor, dass ein Personalvorschlag einfach zustimmend zur Kenntnis genommen wird. Aber auch, dass förmlich gewählt wird, sogar in geheimer Abstimmung.



Bei Stephan Brandner war das der Fall. Rechtsgelehrte sprechen nun vom Actus Contrarius. Zu deutsch: Wer gewählt wurde, der kann auch wieder abgewählt werden. Und genau so - das sagen alle Ausschuss-Mitglieder außer die von der AfD - soll es heute gemacht werden. Ohne dass vorher die Geschäftsordnung geändert werden muss.



Von Andreas Reuter, ARD-Hauptstadtstudio.