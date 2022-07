Brandenburg und Sachsen Waldbrände weiter außer Kontrolle Stand: 26.07.2022 16:50 Uhr

Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, aber die Feuer in Brandenburg und Sachsen wüten weiter. Brandenburgs Innenminister fürchtet, das Löschen könnte Wochen dauern. Weitere Evakuierungen gibt es aber wohl nicht.

Die Lage in den Waldbrandgebieten in Brandenburg und Sachsen ist weiter kritisch, die Feuer sind nicht unter Kontrolle. In Brandenburg brennt es auf einer Wald- und Wiesenfläche von 8,5 Quadratkilometern - fast 1200 Fußballfelder groß. Der Feuerwehrverband spricht vom größten Waldbrand in diesem Jahr in dem Bundesland.

Erste Anwohner im Brandenburger Elbe-Elster-Kreis können aber inzwischen in ihre Wohnungen zurück. Die Evakuierung der Orte Kölsa und Rehfeld wurde aufgehoben, wie der Landkreis mitteilte. Für die Ortschaft Kölsa-Siedlung blieb die Evakuierung bestehen. Die Einwohner der drei Orte hatten gestern ihre Häuser verlassen müssen. Rund 300 Menschen wurden demnach in Sicherheit gebracht. Nach Einschätzung des Landkreises werden keine weiteren Evakuierungen erforderlich. "Aber die Gefahr ist noch nicht vorüber", warnte der Leiter des Verwaltungsstabes, Dirk Gebhard.

Sorge bereiten den Einsatzkräften angekündigte Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde. "Alles steht und fällt mit der Wetterlage", hatte Kreissprecher Torsten Hoffgaard am Vormittag gesagt.

Nach Angaben des Landkreises sind 480 Einsatzkräfte aus mehreren Landkreisen ausgerückt. 90 Fahrzeuge waren im Löscheinsatz. Bei den Löscharbeiten wurden nach Angaben des Innenministeriums acht Feuerwehrleute verletzt. Vier mussten mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Anwohner wurden demnach nicht verletzt.

Zwei Löschhubschrauber der Bundeswehr unterstützen die Feuerwehren, drei weitere wurden erwartet. Ein Hubschrauber der Polizei hilft bei der Lageerkundung. Die Löschhubschrauber entnehmen das Wasser aus einem nahegelegenen Badesee im Naherholungsgebiet Kiebitz. Zudem wurde eine Bundesstraße gesperrt.

Rauchschwaden ziehen beim südbrandenburgischen Falkenberg/Elster über ein Waldgebiet. Bild: dpa

Brandfläche teils munitionsbelastet

Die Brandfläche ist teilweise munitionsbelastet, auch deshalb ist das Löschen aus der Luft notwendig.

Durch Detonationen im Boden seien neue Munitionsverdachtsflächen entdeckt wurden, die noch nicht in Karten verzeichnet gewesen seien, berichtete Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU). Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei deshalb in dem Gebiet im Einsatz. Einsatzkräfte können solche Flächen nicht betreten und nur von außen und aus der Luft löschen.

Stübgen geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die komplette Löschung des Großbrandes in Elbe-Elster noch Wochen dauern werde.

Acht Feuerwehrleute verletzt

Das Feuer hatte sich am Montag binnen kürzester Zeit ausgebreitet. Der Kreis stufte den Brand als Großschadenslage ein. Eine Ferkelzuchtanlage brannt ab. Dabei könnten laut Stübgen nach einer ersten vorsichtigen Schätzung 1000 bis 2000 Tiere verendet sein.

Die Brandursache ist noch unklar, der Ort des Ausbruchs aber bekannt, so der Minister. Es sei auffällig, dass an dieser Stelle in den vergangenen Wochen mehrfach kleine Brände ausgebrochen seien. Genauere Erkenntnisse gebe es noch nicht.

Katastrophenalarm für Bad Schandau

Beim Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz löste der betroffene Landkreis Katastrophenalarm für Bad Schandau aus. Die Zahl der Einsatzstellen rund um den Großen Winterberg erhöhte sich nach Angaben des Landratsamtssprechers von drei auf fünf. Zur genauen Fläche, die in dem unwegsamen Gebiet in Flammen steht, konnte er keine Angaben machen.

Derzeit seien 254 Feuerwehrleute und Kräfte der Bundes- und Landespolizei im Einsatz. Zur Brandbekämpfung seien auch zwei Wasserwerfer mit jeweils 10.000 Litern Fassungsvermögen und zwei Hubschrauber vor Ort. Die Wasserversorgung erfolge etwa von der Elbe. Auch vier Hubschrauber der Bundeswehr sollten unterstützen.

Das Feuer hatte am Montag vom Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien übergegriffen. Touristen wurden dringend aufgefordert, den Bereich Hintere Sächsische Schweiz zu meiden, es bestehe Gefahr für Leib und Leben, teilte das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit. Bereits am Montag waren 70 Kinder, die sich in einem Ferienlager in Ceska Kamenice befanden, in Bad Schandau untergebracht worden. Sie können im Laufe des Tages in ihre Heimat zurückkehren.

In Tschechien hat sich unterdessen die Lage dramatisch zugespitzt. Mehr als 400 Feuerwehrleute kämpften auf tschechischer Seite gegen die Flammen, wie ein Sprecher mitteilte. Sie wurden von Polizei- und Armeehubschraubern unterstützt.