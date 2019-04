Daten und Fakten zum Berlin/Bonn-Gesetz

Die eifrigste Pendel-Ministerin ist Julia Klöckner. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat sich im vergangenen Jahr immerhin rund 60 mal am Rhein blicken lassen. Nur zweimal war dagegen Umweltministerin Svenja Schulze dort. Obwohl auch ihr Ministerium den ersten Dienstsitz in Bonn hat - genau wie die Ministerien für Verteidigung, Gesundheit, Bildung, Entwicklung und Landwirtschaft. Sechs der 14 Häuser sind damit weiter am Rhein beheimatet, wie es das Berlin-Bonn-Gesetz erfordert.

Die Kosten für diese Pendelei sind hoch: Im vergangenen Jahr zum Beispiel rund acht Millionen Euro für Dienstreisen zwischen den Standorten, steht im Bericht über die Teilungskosten der Bundesregierung. Allerdings: Würde der Umzug aller Ministerien komplett nach Berlin erfolgen, geht die Bundesregierung von Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe aus. "Dafür kann 100 Jahre gependelt werden", sagt der Bonner Oberbürgermeister. Trotzdem: Einige Ministerien haben bei Neubauten in Berlin inzwischen so geplant, dass die Mitarbeiter beider Standorte darin Platz fänden. Bei den Bürgern ist die Stimmung übrigens klar: Sie sind mehrheitlich dafür, dass die Regierung komplett nach Berlin zieht. Egal, wo man fragt - an der Spree oder am Rhein.