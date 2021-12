Claus-Erich Boetzkes Souverän, gelassen, redegewandt Stand: 30.12.2021 20:22 Uhr

Nach rund 25 Jahren hat sich tagesschau-Sprecher Claus-Erich Boetzkes in den Ruhestand verabschiedet - ein Rückblick auf sich überschlagende Nachrichtenlagen, in denen er stets die Ruhe bewahrte - und manchmal auch für kreative Wortschöpfungen sorgte.

Rund ein Vierteljahrhundert war Claus-Erich Boetzkes festes Mitglied im Team der tagesschau - eine bewegte Zeit, in der er Kollegen und Zuschauern manch denkwürdigen Moment bescherte. Ob technische Probleme, sich überschlagende Nachrichtenlagen oder Sätze, bei denen man manchmal erst bei genauerem Hinhören merkte, dass etwas nicht stimmen konnte: Kaum einer blieb in unübersichtlichen Situationen und bei eigenen Versprechern so souverän wie der heute 65-Jährige aus Oberschwaben.

Schwierigster Arbeitstag: 11. September 2001

Als Moderator begleitete Boetzkes die Zuschauerinnen und Zuschauer durch denkwürdige Ereignisse wie die Anschläge vom 11. September 2001 oder das Atomunglück im japanischen Fukushima 2011. Tatsächlich sei der 11. September 2001 in all den Jahren der schwierigste Tag gewesen. "Wir hatten überhaupt keine Vorstellung, was sich da im Moment abspielt", sagt Boetzkes, der damals ausnahmsweise auch die 20-Uhr-Ausgabe der tagesschau moderierte.

Eine unfassbare Nachricht folgte auf die andere, hinzu kamen technische Probleme, immer wieder brachen die Satellitenleitungen zusammen - "so dass ständig neue Korrespondenten kamen, von denen ich weder wusste, was sie sagen können, noch dass sie kommen - und ich muss sagen, eine Viertelstunde kann unglaublich lang sein."

Ruhestand ohne Vorsätze

Nun also der wohlverdiente Ruhestand. "Komisch, ganz merkwürdig" fühle sich das an, sagt Boetzkes. Nicht, dass er sich ohne die tagesschau je gelangweilt hätte: Ob als Honorarprofessor an der Uni, auf Reisen oder mit den Kindern, die Zeit habe er "sehr gut rumbekommen".

Nur konsequent, dass er sich da für das erste Jahr im Ruhestand auch keine Vorsätze gemacht hat. "Ich habe mich immer gewundert, dass Leute sich Vorsätze machten - ich habe nämlich immer versucht, so zu leben, dass das im Prinzip funktioniert. Insofern: keine Vorsätze, sondern das feste Bemühen, aus der Zeit was richtig Gutes zu machen."