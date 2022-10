Es muss in aller Deutlichkeit gesagt sein: Was kaum vorkommt in den "NSU-Akten" ist der NSU. Wer hofft, in diesen Berichten die Antwort auf offene Fragen zum NSU, Beweise für gezielte Vertuschungsversuche oder gar den Beleg für die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Mordserie zu finden, wird enttäuscht.