Blitzer-Offensive der Polizei: In neun Bundesländern startet heute der sogenannte "Speedmarathon 2019". Die Aktion soll Autofahrer sensibilisieren und Verkehrstote verringern.

Der Blitzmarathon der Polizei ist eine europaweite Aktion, in der in geballter Form 26 Ländern die überhöhte Geschwindigkeit im Straßenverkehr geahndet wird. Auch in neun deutschen Bundesländern stellen die Polizisten Blitzanlagen auf.

Anlass für die Aktion sei laut europaweitem Polizei-Netzwerk TISPOL, dass die Zahl der Verkehrsunfallopfer gesenkt und ein Bewusstsein für die Konsequenzen überhöhter Geschwindigkeit geschaffen werde.

Deutschland wird in Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen-Anhalt kontrolliert.

Blitzmarathon findet nicht zum ersten Mal statt

Vergangenes Jahr beteiligten sich 23 Länder an der 24-Stunden-Blitz-Aktion der Polizei. Dabei wurden mehr als drei Millionen Fahrzeuge kontrolliert und mehr als 250.000 Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, geblitzt. In Summe haben sich acht Prozent der kontrollierten Fahrer nicht an das vorgeschriebene Tempo gehalten.

Auf Initiative Nordrhein-Westfalens gab es 2012 bereits eine erste großangelegte Geschwindigkeitskontrolle, die damals unter dem Namen "24-Stunden-Blitz-Marathon" lief. Immer mehr deutsche Bundesländer schlossen sich der Aktion an, die nun europaweit ausgerollt wird. Nordrhein-Westfalen beteiligt sich 2019 jedoch nicht mehr an der Aktion.