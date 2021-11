Corona-Impfstoff Kritik an Spahns BioNTech-Deckelung Stand: 20.11.2021 05:33 Uhr

Gelagerte Moderna-Dosen drohen zu verfallen - auch deswegen sollen sie statt des BioNTech-Vakzins eingesetzt werden. An diesem Vorstoß des Gesundheitsministerium kommt unter anderem Kritik von Grünen und FDP.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist wegen der Ankündigung in die Kritik geraten, Lieferungen des BioNTech-Vakzins an Hausärzte zu deckeln. Die sogenannten Booster-Impfungen sollen stattdessen verstärkt mit dem Impfstoff von Moderna vorgenommen werden.

Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen schrieb bei Twitter: "Das sollten wir nicht tun! Wir brauchen alles andere als eine Handbremse beim Impfen." Gerade für junge Menschen sei der BioNTech-Impfstoff besonders gut verträglich. Auch die Wahl zwischen verschiedenen Vakzinen spiele bei der Entscheidung für die Erstimpfung eine Rolle.

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sprach sogar von einem "schlechten Scherz". Es brauche massenhaft Impfungen, um kurzfristig die Boosterwirkung sicherzustellen und die Impfquote zu erhöhen. Hier Höchstmengen zu definieren, sei "absolut kontraproduktiv und setzt ein völlig falsches Signal. Alles was verimpft werden kann, muss verimpft werden."

"Spahn torpediert das Vorhaben"

Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz warf Spahn vor, das geplante Hochfahren der Auffrischungsimpfungen zu behindern. "Während die amtierende Bundeskanzlerin, die Regierungschefs der Länder und der Bundestag die große Boosteroffensive ausrufen, torpediert Jens Spahn das Vorhaben", sagte Vorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur dpa. Denn offensichtlich gebe es nicht genügend frei wählbare Vakzine für die impfwilligen Menschen.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) erklärte nach der Ankündigung, in den Praxen sei wegen der Begrenzung bei Biontech-Bestellungen ab 23. November nun mit deutlich erhöhtem Beratungsbedarf zu rechnen. Beide Impfstoffe seien nach vorliegenden Studiendaten und laut der Ständigen Impfkommission gleichwertig. "Trotzdem wird es hohen Erklärungsbedarf geben, der wertvolle Zeit bindet, die für das Impfen dann fehlt", sagte KBV-Vize Stephan Hofmeister.

Ministerium will Moderna-Verfall vermeiden

Das Ministerium hatte gestern erklärt, dass zwar bis Jahresende genug Impfstoff für Booster-Impfungen zur Verfügung stehe. Nachdem das Präparat von BioNTech bisher mehr als 90 Prozent der Bestellungen ausmache, solle vermehrt Moderna eingesetzt werden. Dies solle sichern, dass kurzfristig ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Zudem verfielen eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022, was aber vermieden werden müsse.

Ärztinnen und Ärzte in Deutschland können dementsprechend ab kommender Woche nicht mehr so viel Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer bestellen, wie sie wollen. Die Höchstbestellmenge werde auf 30 Impfdosen pro niedergelassenem Arzt oder niedergelassener Ärztin beschränkt, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Impfzentren und mobile Impfteams könnten pro Woche 1020 Dosen bestellen.

Das Gesundheitsministerium hat als Ziel 20 bis 25 Millionen Auffrischungsimpfungen bis zum Ende des Jahres genannt.