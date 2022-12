Kampf gegen Corona BioNTech-Impfstoffe unterwegs nach China Stand: 21.12.2022 16:59 Uhr

In China lebende Deutsche können sich bald mit dem BioNTech-Impfstoff gegen Corona impfen lassen. Die Bundesregierung hat erste Impfdosen nach China geschickt. Eine allgemeine Zulassung gib es dort aber nicht.

Die Bundesregierung hat eine erste Lieferung Corona-Impfstoff des Herstellers BioNTech nach China geschickt. Zunächst könnten nur die rund 20.000 in der Volksrepublik lebenden Deutschen damit geimpft werden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Peking habe dies in einer diplomatischen Verbalnote zugesagt. Im Gegenzug könnten Chinesen in Deutschland mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft werden, für den es keine allgemeine Zulassung in Deutschland gibt.

Corona-Impfstoff soll heute ankommen

Eine erste Lieferung des BioNTech-Impfstoffs sollte laut Hebestreit noch heute in China ankommen. Das Vakzin von BioNTech wäre der erste nicht-chinesische Corona-Impfstoff, der in China verabreicht wird. Offiziell in China zugelassen sind die ausländischen mRNA-Impfstoffe aber nicht.

Die Bundesregierung bemüht sich nach Hebestreits Worten darum, dass in einem nächsten Schritt auch andere in China lebende Ausländer ein Impfangebot mit dem BioNTech-Vakzin erhalten.

Zusage der Regierung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bei seinem Peking-Besuch Anfang November die Zusage der chinesischen Regierung erhalten, dass Deutsche vor Ort Zugang zu einem mRNA-Vakzin bekommen sollten. Details blieben damals zunächst unklar.

Nach "Spiegel"-Informationen soll Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in einem Telefonat massive Unterstützung mit mRNA-Impfstoffen angeboten haben. Demnach sagte Steinmeier, Deutschland könne umgehend eine sehr hohe dreistellige Millionenzahl an BioNTech-Dosen nach China liefern.

Infektionszahlen steigen in China

In der Volksrepublik steigen die Infektionszahlen nach der abrupten Abkehr von der restriktiven Null-Covid-Politik derzeit stark an. Unabhängige Daten dazu liegen allerdings bislang nicht vor. Westliche Experten sind aber besorgt über die Entwicklung, da die Impfquote in China bei älteren Menschen relativ niedrig ist.