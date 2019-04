Ohne Abitur führt der Weg nicht an die Uni - mit diesem Denken räumen immer mehr Studenten auf. Denn die Zahl der Studenten ohne Abiturabschluss hat an Universitäten in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.

In deutschen Universitäten sitzen immer mehr Studenten ohne Abitur in den Hörsälen. Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat die Zahl der Studenten ohne allgemeine Hochschul- oder Fachhochschulreife über zehn Jahre hinweg erfasst. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Unis sogar einen Rekord an Einschreibungen ohne Abitur.

Rund 60.000 Studenten ohne Abi zählte die CHE-Studie 2017 - das Vierfache im Vergleich zu 2007. Davon starteten 2,9 Prozent ins Erstsemester. Prozentual gesehen gab es mit fünf Prozent die meisten Studenten ohne Abitur in Hamburg, gefolgt von Bremen (4,5 Prozent) und Nordrhein-Westfalen mit vier Prozent. Die wenigsten abiturlosen Studenten erfasste die Studie im Saarland mit gerade einmal 0,5 Prozent.

Auch Medizinstudium ohne Abitur möglich

Voraussetzung für den Besuch einer Universität ohne die Hochschulreife ist eine abgeschlossene Berufsausbildung und mehrere Jahre Berufserfahrung. Die Note einer absolvierten Meister- oder Fachwirtprüfung ersetzt die Abiturnote.

Besonders in den Studienrichtungen der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften finden sich viele Zugänge ohne Abitur. Aber auch ein Medizinstudium ist ohne Abitur möglich - ein Fakt, der laut CHE kaum bekannt ist. 2017 etwa gingen rund 800 der bundesweit 109.000 Studienplätze für Medizin an Bewerber ohne Abitur.

Mehr Schüler schaffen Abiprüfung nicht

Nicht nur die Zahl der Neulinge an den Unis ohne Abi in der Tasche nimmt zu, es gibt auch mehr Studienabschlüsse ohne vorherige Hochschulreife. 2017 erlangten bundesweit 8100 Studenten ohne Abi ihren Abschluss - auch hier die vierfache Quote gegenüber 2007.

Studien über das Abitur deuten übrigens darauf hin, dass sich der Trend zu mehr Studenten ohne Abi fortsetzen dürfte. Zahlen des Kultusministeriums vom Februar zeigen, dass bundesweit immer mehr Schüler die Abiturprüfungen nicht bestehen. Fielen im Abijahrgang 2009 noch rund zwei Prozent aller Schüler in Deutschland durch, waren es 2017 schon fast vier Prozent und damit im Durchschnitt jeder 26. Schüler.