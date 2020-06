Vor genau 50 Jahren schaute die Arminia aus Bielefeld das erste Mal in der Bundesliga vorbei. Der erste Aufstieg wurde 1970 nach einem zweiten Platz in der Regionalliga in der Aufstiegsrunde mit einem 2:0 bei TeBe Berlin perfekt gemacht. Gerd Roggensack wurde von den Fans auf Händen getragen. Er war es auch, der 1971 jeweils die Siegtreffer beim 1:0 gegen den FC Schalke 04 und gegen Hertha BSC erzielt hatte - zwei Spiele, die im Fokus der Ermittler beim Bundesliga-Skandal standen. Die Siege waren erkauft, der DFB verurteilte die Ostwestfalen in der Saison 71/72 zum Zwangsabstieg in die höchste Amateurliga.