Nirgendwo wohnen so viele Menschen allein wie in Regensburg, so eine Studie. Auch bundesweit ist der Haushalt, in dem nur eine Person lebt, die am weitesten verbreitete Wohnform.

Der Stadtkreis Regensburg hat den höchsten Anteil an Single-Haushalten in Deutschland, stellt das Marktforschungsinstitut GfK in einer aktuellen Studie fest. 56,5 Prozent aller Haushalte bestanden dort im vergangenen Jahr aus nur einer Person - deutlich mehr als in Großstädten wie Köln oder Berlin. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 38,1 Prozent.

Grundsätzlich sei festzustellen, so die GfK in Nürnberg, dass es in Städten mehr Einpersonenhaushalte gebe als in ländlichen Regionen.

Mehr Kinder auf dem Land

Auf dem Land ist dafür der Anteil an Haushalten, in denen Kinder leben, besonders hoch. Der Landkreis Cloppenburg liegt dabei mit 49,1 Prozent ganz vorn. Deutschlandweit leben in durchschnittlich 32 Prozent aller Haushalte Kinder. Single-Haushalte sind dementsprechend die am weitesten verbreitete Wohnform. Bei weiteren 29,9 Prozent der Haushalte handelt es sich um Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder.

Top 10 der Städte mit den meisten Single-Haushalten (2018) Stadtkreis Einwohner Anteil Single-Haushalte Regensburg 148.638 56,5 Prozent Würzburg 126.010 54,0 Prozent Flensburg 87.432 52,5 Prozent Passau 51.074 52,2 Prozent Erlangen 110.238 51,9 Prozent Bayreuth 73.065 51,2 Prozent Trier 110.111 51,1 Prozent Bamberg 75.743 51,1 Prozent München 1.464.301 50,6 Prozent Leipzig 571.088 50,1 Prozent

Daten zur "Zielgruppenlokalisierung"

In der Studie hat GfK Bevölkerungsdaten analysiert, die Haushalts-, Alters- und Einkommensstrukturen beschreiben. Daneben liegen auch Daten zur regionalen Bebauungsstruktur vor. Laut dem Marktforschungsinstitut werden die Ergebnisse von Firmen im Marketing und zur "Zielgruppenlokalisierung" genutzt.